L'accés a la Pica d'Estats i el seu entorn es limitarà a 200 persones al dia

ÀreuEl Parc Natural de l'Alt Pirineu preveu implementar aquest estiu noves mesures de regulació de l'ús públic dels seus espais per evitar problemes de massificació, especialment en zones emblemàtiques com la capçalera de la Vall Ferrera -on hi ha la Pica d'Estats-, la vall de Bonabé, Boavi, la Vall de Tavascan, la Mollera d'Escalarre o Sant Joan de l'Erm, entre altres. Així s'ha acordat en la darrera Junta Rectora del Parc celebrada aquest dimecres.

El director del parc, Marc Garriga, ha explicat que el nombre de visitants s'ha anat incrementant de forma constant i continua els darrers anys i va créixer notablement l'any passat. De fet, el 2020 el nombre de visites va pujar un 25% i va assolir la xifra rècord de 368.724 visites. Des del parc assenyalen que la necessitat de sortir a l'entorn més pròxim en busca d'espais oberts i naturals després del període de confinament decretat per la pandèmia n'ha estat una de les causes principals.

Per evitar situacions que poden posar en risc la capacitat d'acollida del parc i la preservació dels espais protegits, especialment el mes d'agost, s'implantaran diverses mesures per regular millor aquests fluxos. Garriga ha explicat que s'ha encarregat un estudi sobre la capacitat de càrrega turística de la capçalera de la Vall Ferrera, encomanat a l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, que recomana que la zona no superi les 200 persones al dia. Aquest és, recordem, l'espai on se situa la Pica d'Estats, on l'any passat Garriga ha recordat que van arribar a accedir-hi en un sol dia -l'11 de setembre- unes 500 persones.

En aquest sentit, la regulació es farà a través dels aparcaments de la zona. Per això, d'acord amb l'EMD d'Àreu i l'Ajuntament d'Alins, s'ha optat per implementar un sistema de reserva d'aparcament vinculat a l'itinerari a visitar, en la línia del que ja es fa a altres espais naturals protegits o àrees naturals, com ara el congost de Mont-rebei, amb l'aparcament regulat de la Masieta.

El nou sistema, que es preveu posar en marxa aquest estiu a la Vall Ferrera, permetrà la reserva de plaça d'aparcament per internet mitjançant previ pagament, fins al 90% de capacitat de la zona d'aparcament de la Molinassa i la Farga, excepte veïns i serveis públics, que hi podran accedir lliurement. Per entrar a la zona d'aparcament es preveu instal·lar un control de barrera automàtica amb lector de matrícules que permeti l'accés dels vehicles ja autoritzats. També es reforçarà el sistema de vigilància dels aparcaments.

El preu de reserva s'ha fixat en 5 euros per vehicle i dia seguint l'ordre de preus públics dels parcs naturals i es preveu aplicar descomptes en el cas dels visitants que s'allotgin al municipi, per fomentar que la gent pernocti a la Vall Ferrera i beneficiï econòmicament als establiments del territori. Garriga ha detallat que el 10% dels aparcaments que no s'ocuparà serà per compensar la gent que accedeixi a la zona amb taxi. Pel que fa als ingressos dels aparcaments, aquests es revertiran en el manteniment de les instal·lacions i equipaments d'ús públic de la zona, així com en el servei de vigilància.

D'altra banda, es preveu editar un mapa guia específic de visita de la capçalera de la Vall Ferrera, que inclogui informació sobre els itineraris senyalitzats des de cada aparcament, així com informació de les visites guiades, serveis de transport públic i normes de comportament. També es millorarà la senyalització i el traçat del camí d'accés a la Pica d'Estats, tot evitant les dreceres que perjudiquen hàbitats sensibles com les molleres i la sargantana pallaresa i es consolidarà el servei d'informació a Àreu. Així mateix, s'incrementaran les accions de control per part dels Agents Rurals i dels Mossos d'Esquadra.

En el cas de les zones de la Vall de Bonabé, la Vall de Tavascan, Boavi, la Mollera d'Escalarre i Sant Joan de l'Erm, de mutu acord amb els ens locals i propietaris, es preveu implementar un servei de vigilància per controlar l'afluència i evitar la saturació dels aparcaments en aquests indrets en els dies punta. Així mateix es consolidarà el servei d'informació vinculat a aquests espais, situats a Alós, Tavascan i Sant Joan de l'Erm.

Circulació de vehicles sorollosos

En el cas de la pista forestal de la vall de Bonabé, com que és un vial transcomarcal entre el Pallars Sobirà i la Val d'Aran, es preveu instal·lar dos controls, un al Fornet i l'altre a Marimanha/Montgarri i es limitarà la circulació del trànsit sorollós a la pista d'aquesta zona, a través del tràmit de declaració com a Zona d'Especial Protecció per la Qualitat Acústica. A banda de l'afectació a espècies, Garriga ha indicat que en aquesta zona "es generen conflictes" entre els usuaris que van a peu o en bicicleta i aquests que fan ús de vehicles sorollosos, com ara motos, quads o buggies.

Pel que fa al Pla de Boavi, per ordenar millor la zona, el Parc està estudiant la possibilitat d'habilitar un nou aparcament de forma consensuada amb la propietat privada i l'Ajuntament de Lladorre. A la vall de Tavascan, també s'estudiarà fer tres petits aparcaments de suport al que ja hi ha a la Font de la Costa, a la zona d'encreuament del camí de Montroig, l'encreuament de Noarre i a Quanca.

Garriga també ha indicat que les mesures més destinades a prevenir la massificació s'aplicaran únicament els mesos de juliol, agost i setembre, que és quan hi ha una major afluència de gent. Per facilitar tota aquesta informació el parc editarà un mapa guia informatiu de tots els accessos motoritzats regulats i la seva normativa específica.