L'Alta Ribagorça busca "ambaixadors" per promocionar la comarca

El Pont de SuertEl Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça ha posat en marxa el concurs #sòcambaixadorAltaRibagorça, una nova campanya per visibilitzar la comarca a les xarxes socials que s'allargarà fins al 2 d'abril. L'objectiu és incentivar i promoure la visibilitat de comerços, negocis i serveis de la comarca a les xarxes socials.

#sòcambaixadorAltaRibagorça i #elmeuconsumkm0 són les dues etiquetes que acompanyen aquesta creativitat en la qual es convida al consumidor ribagorçà a mostrar el seu consum proper etiquetant el productor, el professional o el botiguer al qual ha adquirit productes i serveis. L'objectiu és aconseguir una major presència a les xarxes dels productes o serveis ribagorçans. La campanya ja s'ha iniciat i es mantindrà operativa fins al pròxim 2 d'abril, moment en el qual es farà un sorteig entre tots els participants, utilitzant la plataforma Easypromos.

Per tal de participar-hi, l'usuari haurà d'etiquetar la seva fotografia a Instagram amb els hashtags mencionats anteriorment (#sòcambaixadorAltaRibagorça i #elmeuconsumkm0) i haurà de citar @altaribagorça així com el comerç o el producte o servei Ribagorçà del qual ha fet ús. Com a incentiu, la dissenyadora Mireia Villa Raluy (MIVIRA) ha creat un conjunt exclusiu de samarreta i mascareta amb les paraules Alta Ribagorça que se sortejarà entre totes els participants.

"Amb aquesta iniciativa busquem realçar la comarca a través dels seus creadors, que són els millors ambaixadors que tenim i també el de crear un sentiment d'orgull i de pertinença entre els mateixos habitants" ha explicat la presidenta del Consell Comarcal, Maria José Erta.