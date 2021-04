L'Alta Ribagorça demana que el confinament sigui per regió sanitària

El Pont de Suert"Les noves mesures adoptades pel Govern, que ha tornat a decretar el confinament comarcal a partir de divendres, són males notícies per a l'Alta Ribagorça". Així ho ha assegurat la presidenta del Consell Comarcal i alcaldessa de Vilaller, Maria José Erta, que des de fa temps reclama que es tinguin en compte les especificitats de cada territori. Erta explica que a causa de la baixa densitat de població és necessari que el confinament a l'Alta Ribagorça sigui, almenys, en l'àmbit de la vegueria, fet que coincideix amb la regió sanitària. "No és ni lògic ni coherent que no s'apliqui aquest paràmetre. Estan obviant les necessitats de mobilitat que són essencials".

El confinament comarcal, assegura, té un alt impacte sobretot en el sector comercial, hoteler i de restauració. "Molts negocis no podran aixecar la persiana si únicament compten amb els clients dels pobles, sent la comarca més petita de Catalunya. Aquest perjudici acaba repercutint en moltes empreses i autònoms que treballen per aquests sectors" es lamenta Erta.

Segons la presidenta, cal a més tenir en compte que l'Alta Ribagorça és zona limítrofa amb Aragó. Aquesta casuística geogràfica remarca que els converteix en servei de referència de molts nuclis petits aragonesos "que fan servir els nostres equipaments i serveis per proximitat". Per tot plegat, demana al Govern que el confinament sigui de vegueria coincidint amb la regió sanitària "per no ofegar la nostra economia en comarques amb una baixa densitat de població".