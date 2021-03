L'Escola Bosc de Cerdanya recapta fons per habilitar un nou "refugi" i poder créixer

Montellà i MartinetL'Escola Bosc Arrels, ubicada a Cerdanya, ha començat una campanya de micromecenatge per tal de poder construir un nou "refugi" on dur a terme bona part de les seves activitats. El projecte va néixer fa 3 anys i en aquest temps s'ha estat a les instal·lacions d'una casa de colònies de Cortariu i, darrerament, al costat de la Casa del Riu de Montellà i Martinet.

La seva coordinadora, Laura Cecília, ha explicat a l'Ara Pirineus que en aquests moments l'escola disposa de dues tendes "tepee" calefactades que s'utilitzen com a refugi quan no es poden fer les activitats a l'exterior. Actualment, poden oferir 12 places, amb una mestra per cada 6 alumnes, però es troben que tenen més demanda que oferta. "Tenim llista d'espera i anem rebent trucades de famílies interessades a venir a viure a Cerdanya i a portar els seus fills i filles a l'Escola Bosc". Les actuals instal·lacions, però, no els permeten absorbir aquestes demandes.

És per això que han aconseguit un terreny situat entre els pobles de Riu i Urús, on hi volen construir un nou "refugi" que els permeti oferir 6 places més, arribant fins a les 18 i "tenir un espai més definit". "Allà hi volem fer una cabana de fusta sostenible, integrada a la natura", afegeix Cecília, i és per això que han començat aquesta campanya de micromecenatge a través de la Fundació Triodos. Per aconseguir-ho, necessiten 6.000 euros, tot i que l'òptim serien uns 10.000.

L'Escola Bosc acull alumnes d'entre 2 i 6 anys, ja que "encara no és una educació homologada aquí, tot i que al nord d'Europa sí que ho és i, fins i tot, les escoles són públiques", explica Cecília. Pel que fa a la filosofia de l'escola, explica que "tenim tres pilars bàsics: contacte amb la natura, ja que l'habitem i convivim cada dia amb ella i volem que els infants hi creïn vincles intensos; el joc lliure, perquè és la manera que els infants tenen d'aprendre, descobrir i relacionar-se amb els altres; i el respecte cap als ritmes i processos d'aprenentatge dels infants, ja que no tenim un currículum marcat sinó que aquest és viu".