L'Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d'Urgell compleix deu anys

La Seu d'UrgellL'Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d'Urgell celebra aquest mes d'abril el seu desè aniversari. Tal com han indicat des de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, aquest equipament, situat al bell mig del centre històric de capital alturgellenca, s'ha convertit en aquests primers deu anys de funcionament "en un espai real d'aprenentatge, de suport a la recerca i de divulgació del patrimoni natural, cultural i turístic del nostre territori".

L'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, ha afirmat que "l'Espai Ermengol s'ha convertit en aquests deu anys en el punt neuràlgic de difusió de la nostra cultura i patrimoni, tant cultural com natural". "Tenir un equipament tan potent al bell mig de la Seu és vital, tant pels urgellencs i urgellenques com per a tots els turistes que ens visiten", ha afegit.

Entre les diverses activitats que s'hi han portat a terme durant aquesta primera dècada en destaca el cicle dedicat al formatge, que ha comptat amb la col·laboració de la Cooperativa Cadí. Aquesta activitat ha creat lligams tant amb les formatgeries artesanes de la comarca com amb la gran producció lletera d'aquesta cooperativa. Aquesta activitat també ha ajudat a educar el paladar tant dels urgellencs com dels nostres visitants a través dels tastos comentats de formatges que s'hi ha anat realitzant al llarg d'aquests anys. Relacionat amb el món del formatge, l'Espai Ermengol també ha treballat per donar conèixer a la Seu d'Urgell com a capital del formatge, de la mà de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, que ja porta 26 edicions.

Un altre aspecte destacable d'aquest deu anys de l'Espai Ermengol se centra en la tasca divulgativa de la recerca històrica, tant a nivell local com a comarcal, comptant amb l'estreta relació de l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell i l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell.

Actualment, l'Espai Ermengol continua treballant en l'elaboració de l'oferta educativa generant nous continguts cercant la complicitat amb els centres educatius del territori. "Aquest equipament és un espai viu d'aprenentatge que vetlla per conservar la col·lecció municipal, difondre el patrimoni cultural, natural i gastronòmic de l'Alt Urgell, així com també el llegat històric de la Seu d'Urgell", assenyalen des de l'Ajuntament.

Una de les novetats que té prevista l'Espai Ermengol és la incorporació al museu de nous projectes museogràfics i tecnològics per a tots els públics. El seu objectiu és evolucionar amb els temps actuals i reciclar-se per a millorar i donar respostes a les necessitats dels visitants. Enguany, aquest equipament cultural seguirà en la seva dinàmica que l'ha caracteritzat durant aquests deu anys de funcionament amb l'organització d'activitats adreçades a totes les franges d'edat.

Així, l'Espai Ermengol té programades un seguit d'activitats culturals, educatives i naturals que s'inclouran dins dels programes Insomni d'Estiu (juntament amb l'Oficina Jove de l'Alt Urgell), Rutes a peu (amb col·laboració del Consell Comarcal alturgellenc), i a través de visites guiades, jocs, tallers, conferències, entre d'altres.

Un altre objectiu és la consolidació en la cooperació i col·laboració amb la Xarxa de Museus i Equipaments patrimonials de l'Alt Pirineu i Aran. Val a dir també que per commemorar aquest desè aniversari s'ha creat un nou logotip que recull aquesta efemèride i que s'incorporarà en tots els cartells i documents del mateix Espai Ermengol durant aquest any de celebració. Finalment, l'alcalde urgellenc ha volgut remarcar que "en aquest aniversari vull agrair a tothom que hi va creure fa deu anys i a tothom que hi ha participat i hi treballa i/o col·labora per fer-ho créixer encara més. Tots en sortim beneficiats".