Primer va ser la notícia que alguns pastors posaven GPS a les esquelles de les vaques o dels cavalls per tenir-los ben localitzats a la muntanya. Ara, la premsa ens informa que alguns pastors fan (o faran) servir drons per controlar els ramats. No es pot dir que les noves tecnologies no hagin arribat al món de la pagesia.

Recordo que fa molts anys, en una sèrie d'humor catalana protagonitzada per la Lloll, se'n fotia del món pagès suposadament endarrerit, que en realitat estava ben bé a la page de la tecnologia, però que ho dissimulava per poder vendre una imatge rústica als pijos de la ciutat que pujaven a la muntanya a riure-se'n dels "aborígens". Com era d'esperar, els pagesos s'han informatitzat i ara fan servir GPS i drons per controlar el bestiar que pastura "lliurement" per la muntanya. Ja prou dura és aquesta feina per no aprofitar tots els recursos que el món modern ens facilita per fer-nos la vida més fàcil.

L'internet de les coses, potser se'n dirà a pagès, l'internet de les bèsties i les ovelles somiaran amb drons elèctrics, parafrasejant el títol de la novel·la en què es basa la pel·lícula Blade Runner (Somien els androides amb ovelles elèctriques?). Potser aviat serà necessari instal·lar antenes 5G al bell mig de la muntanya, com ha acabat essent necessari fer arribar la cobertura dels mòbils pertot arreu, per donar servei als excursionistes, senderistes, escaladors, esquiadors, corredors, boletaires, caçadors i altre bestiar de dues potes que transitem per aquestes muntanyes abans tan solitàries.