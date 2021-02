L'ofici de pastor segueix atraient els joves

EnvinyUn total de 15 alumnes han començat aquesta setmana les classes a l'Escola de Pastors de Catalunya, ubicada a Enviny, al Pallars Sobirà. Des del 2008 s'han format 202 alumnes en aquesta escola i d'aquests, 186 - més del 60,4% - es dediquen professionalment al sector primari i un 18,9% està en procés de fer-ho. Tot i aquest interès creixent per ser pastor o pagès, l'Escola posa de manifest que hi ha una manca de relleu generacional a les explotacions. En aquest sentit, remarquen que hi ha gent, que no prové de tradició pagesa, que vol ser aquest relleu i té dificultats per accedir a la terra.

La demanda a l'Escola de Pastors des de la primera edició supera l'oferta de places. En aquesta edició es van rebre 50 sol·licituds per accedir a les 15 places que s'oferien. La Franka Mittendorf, alumna de l'escola, ha explicat a l'ACN que s'hi ha inscrit perquè té "ganes de tenir el seu propi ramat". Va ser una antiga alumna de l'Escola la que la va animar a apuntar-s'hi, i així ho va acabar fent. Mittendorf originària de ciutat ara, té ganes de conèixer maneres de treball al món rural. Un altre alumne, en Roger Vila, ha explicat que la pandèmia ha estat el detonant per inscriure's al centre. La seva família era de pagès i ell volia formar-se en aquest sector.

El perfil general dels 202 estudiants que han passat per l'Escola és d'entre 26 a 30 anys. Un 53% ha cursat estudis secundaris i de batxillerats i el 37% tenen estudis universitaris. El 10% no té cap relació amb la professió pastoral i només el 16% té una relació familiar amb el sector ramader, tot i que més de la meitat provenen de zones rurals (56%). La majoria d'estudiants viuen a Catalunya (92%) i el 54% són de la demarcació de Barcelona.

Edició rere edició han detectat un augment de l'interès de les dones per fer de pastores. En 12 anys s'han format a l'escola 62 pastores (31%) enfront dels 140 pastors. I la tendència és d'augment del percentatge de dones per fer de pastores. Aquest any, la pandèmia també ha condicionat l'inici del curs de l'Escola de Pastors i ha començat amb totes les mesures sanitàries per garantir un curs segur i de qualitat.

Laia Batalla, directora de l'Escola de Pastors, ha explicat que aquest any han ampliat la formació amb una nova setmana teòrica dedicada a la Silvopastura. Un nou mòdul formatiu desenvolupat en el marc del projecte Erasmus + Fireshepherds que capacitarà a l'alumnat per poder fer una pastura dirigida per a la prevenció d'incendis. Per la Laia Batalla, pot ser una alternativa davant la dificultat d'accedir a la terra per part dels alumnes.

Els alumnes fan les pràctiques a explotacions ramaderes de tot Catalunya. Sense aquestes finques col·laboradores que acullen i formen l'alumnat, l'Escola de Pastors no seria possible, ha afirmat Batalla.