Lladorre instal·la dos centres de telecomunicacions per millorar la connexió a internet al municipi

LladorreL'Ajuntament de Lladorre i Endesa han signat recentment un conveni per allotjar a les instal·lacions de la companyia dos centres de telecomunicacions que han de fer possible l'extensió del servei d'internet via radioenllaç a alta velocitat a la zona a través de l'empresa Wicat. Els equips s'han col·locat concretament a la Central Hidràulica de Montamara i a la presa de Graus i rebran el subministrament elèctric des dels serveis auxiliars d'ambdues instal·lacions.

Així, a la Central Hidràulica de Montamara s'ha instal·lat l'equip tot just a l'entrada del túnel d'accés. S'hi ha col·locat un màstil i dues antenes còniques així com la corresponent caixa de connexió elèctrica. En el cas de la presa de Graus, s'ha aprofitat la paret d'una caseta ubicada al marge esquerra per instal·lar-hi un petit màstil metàl·lic i una antena cònica així com l'armari de connexió elèctrica.

Aquests dos equips, juntament amb un tercer instal·lat al refugi de la Pleta del Prat, a l'estació de Tavascan, han de poder comunicar la xarxa de 5 GHz ja existent als diferents nuclis de població del municipi. Donada la complexitat orogràfica de la zona i al fet que els radioenllaços han de disposar de visió directa entre els seus extrems, el projecte ha requerit l'ús d'aquest tres emplaçaments. Aquesta xarxa de freqüències, de banda lliure té entre els seus principals avantatges la rapidesa i el fet que té poques interferències.

Des d'Endesa han indicat que amb la signatura d'aquest conveni, la companyia, a través d'Enel Green Power (la seva divisió renovable), ha volgut un cop més "mostrar el seu compromís amb el territori on opera tot oferint-li el suport i les facilitats requerides en una acció d'important impacte positiu tant a nivell econòmic com social". Així mateix, han afegit que "des de l'Ajuntament de Lladorre es busquen les aliances necessàries per ampliar i reforçar la connectivitat de la zona, oferint nous serveis i possibilitats als habitants de la població i ajudant a fixar la gent al territori". Avui dia, remarquen, "la connectivitat és imprescindible per frenar el despoblament rural, fer que creixi l'interès de nous professionals per tal que vulguin instal·lar-se al territori i que puguin, per exemple, teletreballar amb les millors condicions tecnològiques". Alhora, afegeixen, "aquesta millora substancial de la connectivitat també afavoreix i dona un valor afegir al turisme que, cada cop més, demanda d'aquests serveis".