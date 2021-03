Llívia i Estavar recorden als visitants sud-catalans que no podran entrar a territori francès sense PCR

Llívia/Estavar/PuigcerdàEls alcaldes de Llívia i Estavar, Elies Nova i Laurent Leygue, respectivament, han coincidit en les darreres hores a fer avisos similars als segons residents i visitants sud-catalans que, previsiblement, es desplaçaran a Cerdanya aquest cap de setmana, aprofitant la flexibilització del confinament comarcal. D'una banda, el batlle d'Estavar -municipi situat en territori administrativament francès- ha recordat a través de les xarxes socials que "els catalans del sud que vulguin creuar la frontera de Cerdanya després de l'aixecament comarcal podran passar sense certificat, però si tenen la primera residència a més de 30 quilòmetres de la zona fronterera serà necessari que duguin un test PCR negatiu fet en les últimes 72 hores". Així doncs, si una família de l'Àrea Metropolitana de Barcelona té la segona residència a Palau de Cerdanya, a Estavar o a Sallagosa, no hi podrà anar si no disposa d'aquest test PCR negatiu.

A l'altra banda de l'Estaüja, l'alcalde de Llívia, Elies Nova, ha fet un recordatori similar. Ha remarcat la necessitat de dur aquest test PCR negatiu en cas de tenir la primera residència a més de 30 quilòmetres de la frontera, ja que si s'és aturat pels Gendarmes i no es porta "senzillament us sancionaran i us faran fora", ha indicat. "Això va tant pels que teniu la segona residència a Catalunya Nord, a l'Estat francès, com per aquells que vingueu o tingueu segones residències a Llívia, que no podreu anar a Catalunya Nord d'excursió, en bicicleta o a peu", ha afegit, tot remarcant que "tingueu en compte que tan sols a un radi de 4 km de Llívia ja és França aneu on aneu".

Nova ha aprofitat per remarcar als visitants i segons residents que "sabem que en teniu moltes ganes, ja que porteu molt de temps sense poder-vos moure de les vostres comarques". Ha afegit que "nosaltres també tenim moltes ganes de retrobar-nos i sereu benvinguts, però si-us-plau, eviteu aglomeracions, no hi ha carta blanca per fer de tot, per anar a tot arreu, per omplir espais tothom al mateix temps". Així, ha recordat que els Mossos d'Esquadra faran controls i demanaran justificar la bombolla de convivència. "No tot si val", ha reblat.

Assimilar l'Alta i la Baixa Cerdanya, com Andorra i l'Alt Urgell

Justament, en les darreres hores, des del territori s'ha tornat a demanar a la Generalitat l'assimilació de l'Alta i la Baixa Cerdanya en termes de mobilitat, igual que ja passa entre Andorra i l'Alt Urgell. Si bé França permet aquesta lliure mobilitat -sense necessitat de test PCR- per a les persones que viuen a un radi de 30 quilòmetres de la frontera, Catalunya manté el confinament perimetral, fet que limita força els motius pels quals es pot creuar la frontera estatal entre l'Alta i la Baixa Cerdanya.

Aprofitant la visita a la comarca del conseller d'Afers Exteriors, Bernat Solé, aquest dijous, des del Consell Comarcal de Cerdanya i des de l'Ajuntament de Puigcerdà s'ha tornat a fer aquesta petició d'assimilació. L'alcalde de Puigcerdà i vicepresident del Consell Comarcal, Albert Piñeira, ha explicat a l'Ara Pirineus que se li ha fet veure a Solé la importància que té per a un territori com Cerdanya, que comparteix àrea de salut, amb un únic hospital, i on Puigcerdà exerceix de capital de facto d'una banda i l'altra de la frontera, que la mobilitat sigui lliure entre els veïns de l'Alta i de la Baixa Cerdanya. Piñeira ha afegit que Solé ha estat receptiu a la demanda, tot i recordar que no és una qüestió que depengui del seu departament, sinó més aviat de Salut i Interior. Per la seva banda, Solé ha indicat, en declaracions als mitjans de comunicació, que són conscients de l'especificitat de Cerdanya, que l'han traslladat a les autoritats espanyoles i franceses i, s'ha mostrat convençut que tan bon punt les dades epidemiològiques ho permetin, es podrà normalitzar la situació.

Visita a l'Hospital de Cerdanya

Solé ha fet aquestes declaracions des de l'Hospital de Cerdanya, on ha destacat que es tracta d'un emblema en matèria de cooperació transfronterera. També ha estat rebut a l'Ajuntament de Puigcerdà, on s'ha reunit amb l'alcalde, Albert Piñeira, la presidenta del Consell Comarcal de Cerdanya, Roser Bombardó, i la delegada del govern a l'Alt Pirineu i Aran, Rosa Amorós, entre altres, i on ha parlat també de la importància que poden tenir per al Pirineu els fons europeus de recuperació post pandèmia.