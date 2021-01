La ludoteca La Cuca de Tremp celebra el desè aniversari

Aquest 2020 la Ludoteca La Cuca de Tremp ha complert 10 anys de funcionament. Tal com han explicat des de l'Ajuntament de Tremp, La Cuca és un equipament públic, ubicat a l'edifici El Cub, que gestiona l'Associació cultural i recreativa Ralet Ralet de Tremp i que al llarg d'aquests 10 anys ha donat servei a més de 1.000 usuaris inscrits.

La Cuca va néixer amb l'objectiu de proporcionar una nova alternativa al lleure dels infants de 4 a 12 anys inicialment, i s'ha anat ampliant també als infants de 0 a 4 anys amb el projecte La Cuqueta. Aquest espai ofereix als infants un entorn segur on poden actuar lliurement afavorint la seva autoestima i propiciant les relacions socials entre iguals, remarquen des de l'Ajuntament.

Anualment dona cobertura a unes 120 famílies, un 20% de les quals formen el projecte La Cuqueta. Dins aquest projecte els més petits poden assistir amb un adult de confiança per compartir l'estona de joc, rebre assessorament dels educadors o realitzar tallers familiars, entre altres. Des del seu inici ha estat un servei gratuït que depèn del Departament de Treball, Afers Socials i Família, on els nens i nenes tenen torns d'un dia per setmana.

Atesa la situació sanitària, les responsables del servei van optar per celebrar l'aniversari i donar difusió del servei a través d'una exposició que reflectia tant la funció de servei públic de ludoteca, com l'evolució del mateix en aquests 10 anys. Així, durant totes les festes de Nadal, els usuaris de la ludoteca i tota la ciutadania han pogut veure aquesta exposició que es va situar en l'Espai AMICC del carrer de Dr. Roure, 21, un dels locals comercials en desús del centre històric de Tremp, gràcies a la col·laboració de les propietàries i a través del projecte de dinamització comercial de l'Ajuntament de Tremp.

El projecte espai AMICC es desenvolupa en el marc del programa Treball a les 7 comarques, del Servei d'Ocupació de Catalunya, amb l'objectiu de dinamitzar l'espai públic, millorant-ne la imatge i incentivant la venda o lloguer d'establiments comercials tancats.