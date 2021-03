Fer maduixes al cor del Pirineu

El Pont de Suert"L'Alta Ribagorça té un clima molt bo per cultivar-hi maduixes i, de fet, qualsevol tipus d'horta". Ho explica el David Almodóvar, un dels impulsors de Maduixes Siscarri, un dels projectes que s'ha presentat a la campanya de micromecentatge Arrela't a l'Alt Pirineu i Aran i que està a punt d'aconseguir la quantitat òptima per fer créixer el projecte. Maduixes Siscarri, de fet, va néixer fa sis anys gràcies a l'empenta del mateix David i de la Maite Martos. Tots dos van començar cultivant horts d'autoconsum i, de mica en mica, el projecte va anar creixent, fins al punt d'adquirir una parcel·la de 2 hectàrees on, actualment hi tenen 14 hivernacles.

L'objectiu, si aconsegueixen la quantitat òptima de diners -hi estan molt a prop- és poder habilitar 6 hivernacles més per poder incrementar la producció. El motiu, tal com explica la Maite, és que "hi ha molta demanda" i, sovint, no poden acabar abastint a tothom que els demana maduixes. El David explica que aquest és un producte de proximitat i que, primer abasteixen a les botiges de l'Alta Ribagorça. Com que la producció comença a mitjans de maig, quan arriba el turisme d'estiu tenen ben abastides les botigues de la comarca i després, al setembre, marxen a vendre a botigues de Tremp, Lleida, Girona i Barcelona. Sovint, però, han de dir que no els queda més producte i, justament, per això ara volen ampliar la producció amb sis hivernacles més.

El David admet que "la gent se sorprèn quan els diem que fem maduixes a l'Alta Ribagorça", però insisteix que aquesta és una bona terra per aquest producte, perquè "les nits fresques fan que la maduració sigui lenta i la fruita i la verdura agafen més qualitat". De fet, assegura que "la maduixa necessita acumular fred per produir la temporada següent i nosaltres creiem que és un producte més de muntanya que no pas de zones com Huelva". Si bé és cert que en zones de cultiu més tradicional, més a prop de la costa, fan servir "varietats remuntants, que estan florint tot l'any i ho fan segons la temperatura, nosaltres estem més limitats per la temporada curta".

Tot i això, insisteix que en zones de muntanya, la maduixa "té un plus" i afegeix que "de fet, ara la maduixa de més qualitat es fa a l'estiu i hi ha productors d'Àvila o de Segòvia que estan a més de mil metres a qui també els està sortint una maduixa de molta qualitat". Per tot pegat, el David creu que "la percepció de la gent que la maduixa és un producte de primavera anirà canviant".

Pel que fa a la campanya de micromecenatge, la Maite assegura que estan molt sorpresos de com està anant. Havien establert una quantitat mínima de 5.673 euros i una d'òptima de 16.173 per poder desenvolupar el projecte, i aquest cap de setmana ja portaven recollits 14.616 euros. "Ens hem quedat molt sorpresos perquè hi ha hagut molt bona acollida, tant a la comarca, com de gent de fora que son consumidors de maduixes i volen que puguem produir més", explica la Maite. Tot plegat, assegura, "és una passada emocionalment, ja que veus que el nostre producte té molt bona acollida".

Un fet associat a poder incrementar la producció i poder donar sortida a tota la demanda que tenen és que podran contractar a més personal per tal que els ajudi en la preparació i la producció. Fins ara, només havien pogut agafar treballadors en moments puntuals i l'objectiu és que això pugui ser més permanent. De moment, per aquesta campanya gaudeixen de l'ajuda de quatre estudiants en pràctiques de l'escola de Forestals del Pont de Suert.