La Seu manté 'El món màgic de les muntanyes' però amb actes a l'aire lliure i controls d'aforament

El programa nadalenc 'El món màgic de les muntanyes' de la Seu d'Urgell, que agrupa una seixantena de propostes, ha hagut d' adaptar-se al covid-19 i organitzar la majoria d'activitats a l'aire lliure i amb control d'aforament. La primera d'elles, 'Anem a buscar els tions al bosc', tindrà lloc aquest dissabte en dos torns i amb reserva prèvia per evitar aglomeracions. Aquest ha estat un dels principis bàsics de l'organització, que ha apostat per mantenir al màxim tant la il·lusió per les festes com la seguretat davant la pandèmia. Així, un dels plats forts d'aquestes dates, la tradicional cavalcada, s'ha transformat en una recepció estàtica a la qual els participants s'hauran d'inscriure i explicitar a quin dels reis es vol anar a veure.

El passeig Joan Brudieu, rebatejat per uns dies com 'El bosc del món màgic de les muntanyes', serà enguany un dels espais centrals de la programació nadalenca de la Seu d'Urgell. Aquesta ubicació a l'aire lliure acollirà diverses de les activitats infantils i familiars previstes entre el 5 de desembre i el 6 de gener, tenint en compte que el parc de Nadal s'ha hagut de cancel·lar per l'actual situació sanitària. L'alcalde de la capital alturgellenca, Jordi Fàbrega, ha destacat que s'ha treballat "amb la mateixa il·lusió" que altres anys per tirar endavant les diferents propostes i ha volgut fer una crida a la "responsabilitat" de la població a l'hora de participar-hi.

Per la seva banda, el tinent d'alcalde de Cultura, Carlos Guàrdia, ha explicat que s'ha aprofitat el paraigua d'actes nadalencs per reprogramar activitats que estaven previstes per altres èpoques de l'any i que no es van poder dur a terme per la pandèmia. També ha explicat que propostes com el 'mapping' que es projectava a la façana de la catedral ha estat substituït per un castell de focs a la Torre de Solsona i que l'obra de teatre 'El Rescat dels Minairons' canvia de format. Així, el director d'aquesta representació, Joel Pla, ha dit que es faran projeccions amb els personatges interpretant el seu paper i s'incorporarà la música de l'Orquestrina Trama.

Per la seva banda, la regidora d'Infància del consistori alturgellenc, Núria Tomàs, ha demanat minimitzar el nombre d'adults que acompanyen als nens a les activitats i ha anunciat que el so guanyarpa protagonisme a través de la proposta 'Un despertar màgic des dels balcons i les finestres', que tindrà lloc els dies 2 i 5 de gener a partir de les vuit del matí i sobre la qual no ha volgut revelar més detalls. Al seu torn, l'edil de Joventut, Joan Llobera, ha anunciat que enguany s'ha programat, en diverses jornades, un 'escape room' per tota la ciutat i centrat en els edificis de la Seu Medieval, amb l'objectiu de donar a conèixer la seva història.