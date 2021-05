Mig centenar de persones defineixen la nova plaça del Poble de Bolvir

BolvirBolvir ja sap com serà la seva nova plaça del Poble. L'Ajuntament de la localitat cerdana havia organitzat una consulta per tal que els veïns i veïnes diguessin quina opció els agradava més. Finalment, hi han pres participat 51 persones, 28 de les quals han votat per "Catifes de trobada", mentre que les altres dues propostes han rebut 17 i 6 vots, respectivament.

Tal com expliquen des de l'Ajuntament, la proposta guanyadora preveu que tota la superfície del nou espai públic es desplegui al mateix nivell que l'era dels porxos de Cal Fanxico. "La nova plaça del Poble pretén dotar l'espai de zones d'estada recollides a l'abric de diferents masses verdes arbrades, amb bancs i cadires", indiquen. "Sota l'arbrada els petits gaudiran de la zona de jocs infantils, custodiada per la zona de la terrassa de l'espai gastronòmic", afegeixen.

A més, a l'estiu, "a la zona de jocs hi haurà una font, brollador obert a la plaça, on els més petits puguin interactuar amb l'aigua". Pel que fa a l'espai central, on es troben tots els recorreguts que creuen la plaça, "aquest es manté net, sense elements, per tal que pugui convertir-se en una superfície multiús pels grans esdeveniments que aculli Bolvir".