La mobilitat amb Andorra seguirà limitada a l'Alt Urgell

La Farga de MolesLa flexibilització del confinament comarcal que entrarà en vigor dilluns, anunciada aquest dijous per part de la Generalitat, no permetrà la lliure circulació entre Catalunya i Andorra. D'aquesta manera, únicament se seguirà permetent la lliure mobilitat entre territoris als residents d'Andorra i l'Alt Urgell. Així ho ha confirmat la consellera de Salut, Alba Vergés, durant la roda de premsa d'aquest dijous al migdia on s'ha anunciat la flexibilització de diverses mesures relacionades amb la mobilitat, entre altres.

Vergés ha deixat clar que "mantenim el diàleg" i, igual que no cau del tot el confinament comarcal, sinó que es permet la mobilitat fora de la comarca només si es fa dins de la mateixa bombolla de convivència, "hem de ser molt prudents i veure com avancem les pròximes setmanes". Vergés ha afegit que "no podem especular en aquest cas". Ha remarcat que el grup de treball amb Andorra "està constituït i el diàleg hi ha de ser sempre, però sense especular què podria passar i quan podria passar, per no generar divergències o injustícies amb diferents territoris".

A diferència de la situació de lliure circulació entre l'Alt Urgell i Andorra, el manteniment del confinament perimetral de Catalunya fa que la mobilitat segueixi limitada en altres territoris pirinencs amb molta mobilitat fronterera, com Cerdanya, l'Aran o la Ribagorça.

Preguntat per la possibilitat d'anar a segones residències o a establiments hotelers, el conseller de l'Interior, Miquel Sàmper, ha deixat clar que es mantindran els controls policials i que caldrà seguir portant certificats d'autoresponsabilitat, acompanyats dels documents que acreditin la condició de bombolla de convivència. Una manera de demostrar-ho, ha indicat, són els certificats de convivència que expedeixen els ajuntaments.