Els Mossos augmentaran la vigilància al Geoparc Orígens per evitar espolis

TrempAgents dels Mossos d'Esquadra s'han reunit recentment amb responsables del Geoparc Orígens per establir les estratègies de protecció de l'espai per evitar actes d'espoli. Durant les darreres setmanes han mantingut un seguit de reunions de coordinació per conèixer de primera mà el patrimoni del Geopoarc Mundial català declarat per la UNESCO l'any 2018. En aquestes reunions s'han establert les estratègies de protecció de l'espai, així com les estratègies de coordinació contra l'espoli geològic, paleontològic i arqueològic per tal de garantir la seva conservació i protecció.

El coordinador científic del Geoparc va mostrar i explicar sobre el terreny els tresors del territori als responsables policials de l'ABP Pallars, de les unitats de medi ambient de Ponent i del Pirineu i de la Unitat Central de Patrimoni Històric dels Mossos. En aquestes jornades s'han ubicat els jaciments amb major perill per l'acció dels espoliadors, s'han establert les mesures de protecció que es duran a terme i s'han acabat de completar els punts rellevants de patrullatge respecte als que ja es tenien planificats actualment d'aquesta temàtica.

El Geoparc Orígens consta de 2.000 quilòmetres quadrats de gran riquesa natural i paisatgística. S'estén per diversos municipis del Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Noguera i Alt Urgell i donada la seva rellevància rep la visita d'experts i aficionats de la resta del món. Aquests paratges permeten explicar la història de la zona des de fa 550 milions d'anys.

Des dels Mossos d'Esquadra han recordat que les activitats d'espoliació d'aquests indrets poden comportar responsabilitats administratives i també penals, segons sigui el cas. Així, afegeixen que per tal de gaudir d'aquests espais amb responsabilitat cal ser molt respectuós amb l'entorn i no malmetre'l. Si el visitant fa una troballa arqueològica o paleontològica, cal que ho comuniqui a la mateixa institució o als Mossos d'Esquadra.