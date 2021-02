Nova defunció per covid-19 a l'Espitau Val d'Aran

Vielha e MijaranL'Espitau Val d'Aran ha notificat una nova defunció per covid-19, la d'una persona de 87 anys que estava ingressada a la planta covid del centre hospitalari. Així ho ha donat a conèixer aquest diumenge el Conselh Generau d'Aran, que ha aprofitat per transmetre el condol a la família. El govern aranès també ha informat que en les últimes 24 hores s'ha dut a terme un nou ingrés al centre, de manera que ara mateix hi ha 10 persones hospitalitzades per covid-19. També en les últimes 24 hores s'han confirmat 10 nous positius a la vall. Des del govern aranès han recordat la necessitat de seguir totes les mesures preventives establertes per les autoritats sanitàries i han recomanat reduir al màxim la interacció social.