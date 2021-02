Va de percentatges i d'aixecar la camisa

En una casa de tres pisos, si en un hi viuen tres persones i dues donen positiu de Covid-19, hi ha un 66,66% de contagiats; si en un altre hi viu una persona i també ho està, el percentatge és del 100%, però si n'hi viuen sis i dues en són portadores, es redueix al 33,33%. Algú podria pensar: amb el 100% el risc és total. No: aquesta persona està sola i no pot contagiar a ningú. En el cas del 66% sí que hi ha un perill, però si l'individu no contagiat es manté apartat dels altres no té per què infectar-se. Segons aquesta visió sembla que el pis amb el 33,33% sigui el més segur. Ben al contrari: hi ha quatre persones, i no una, exposades al virus.

Amb aquest exemple tan senzill vull posar en relleu la interpretació errònia que s'està fent d'aquests percentatges des de polítics portaveus fins a mitjans de comunicació: no tenen en compte l'espai físic. L'Alt Pirineu i Aran és un territori on viu l'1% de la població de Catalunya; és matemàticament fàcil que assoleixi índexs elevats de contagi. Quan fa un mes n'hi va haver a Meranges, un poble cerdà de 98 habitants, el tant per cent es va disparar i algú, no gaire entès en matemàtiques, va exclamar: «A Meranges no hi aneu! Allà tothom està malalt!» Al cap d'uns dies, quan el percentatge va davallar al 0%, deien: «Sí que s'han curat de pressa!»

És inconcebible i goso dir estúpid aplicar les mateixes mesures de confinament al Pirineu que a ciutat. Ja es va demostrar al maig i al juny de l'any passat quan ens vam poder moure per tota la vegueria: els contagis fins i tot van baixar. Quan van començar a pujar? Quan a mitjan juliol es van notar els efectes del desconfinament de Sant Joan, després de l'estiu i a la tardor arran dels ponts del Pilar i de la Constitució. Aquí l'espai geogràfic ens empara, ben al contrari dels transports públics de per avall: metros, trens, autobusos... Per això és denigrant que els escolars de les nostres comarques no puguin gaudir de la setmana blanca perquè surten del municipi. Quin criteri és aquest? El de la ignorància? En canvi sí que ens podem desplaçar per anar a un míting. Com ja ha dit amb raó fa poc l'actor Bruno Oro: «No somos gilipollas.»