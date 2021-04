El Pallars recuperarà el tren regular aquest divendres

La Pobla de SegurAquest divendres 16 d'abril es reprendrà el servei de tren regular entre Balaguer i la Pobla de Segur, un cop finalitzats els treballs de reparació de la unitat que el 12 de març passat va topar amb una esllavissada. La via ja va quedar recuperada la setmana del 29 de març, fet que va permetre la primera circulació del Tren dels Llacs el dissabte 3 d'abril.

Durant el tall de servei s'ha començat a instal·lar un sistema de cables microfònics de fibra òptica que detecten qualsevol moviment a les malles protectores dels talussos i envien un senyal que genera un avís per al tren. Aquest sistema de cablejat va acompanyat d'un semàfor que mostra la disponibilitat de pas per la via. Aquest nou sistema de sensors i els treballs de consolidació de talussos han suposat una inversió de 2,2 milions d'euros.

Els treballs per recuperar la circulació van consistir en una inspecció inicial per part d'FGC i de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) per poder fer les tasques prèvies que garantissin la seguretat en la zona d'actuació. Posteriorment es va protegir el tren per poder treballar al vessant sense malmetre'l mentre es feia l'estabilització de la paret, primer a cota 100 i posteriorment a cota 20.

Un cop estabilitzat el vessant es va procedir a la retirada del material del despreniment al voltant del tren i seguidament es va poder encarrilar i retirar la unitat, per mitjans propis d'FGC, i es va encaminar cap al Pla de Vilanoveta per a fer la inspecció del tren i la seva reparació. Un cop sanejades les cotes 100 i 20 es va reposar la barrera despresa i es van disposar nous elements de protecció de despreniments. Posteriorment es van iniciar els treballs de reparació de la via i en paral·lel s'iniciava la instal·lació dels sensors a la resta de vessants, començant pels vessants afectats per aquesta última esllavissada i pel vessant que va patir un despreniment a conseqüència del Glòria, el gener de l'any passat.

Després d'acabar els treballs i les circulacions de prova, la via es va reobrir i això va permetre la circulació del Tren dels Llacs del dia 3 d'abril. Les obres culminaran amb la implantació de la monitorització remota centralitzada de totes les circulacions a Balaguer. En paral·lel a les obres, s'han desenvolupat actuacions de programació i establiment de formació per als agents de la línia.

Pel que fa a la unitat de tren, es va procedir a l'avaluació dels danys i a la definició del procés de reparació, amb una primera inspecció i certificació de la integritat de l'estructura del tren. S'ha substituït la part frontal del tren i s'han reposat diferents elements mecànics i elèctrics d'aquesta part de la unitat. Val a dir que el disseny dels elements estructurals i dels elements de protecció del tren són molt sòlids i han absorbit l'energia generada pel xoc sense afectar a l´interior de la cabina de conducció.