Els Pallars volen facilitar l'arribada de visitants a través d'una plataforma turística única

La Pobla de SegurDiferents empreses i equipaments culturals del Pallars Jussà i del Pallars Sobirà, conjuntament amb l'agència Pirineu Emoció, han posat en marxa un nou projecte digital per tal de facilitar, principalment als visitants, l'accés a activitats de tot tipus, visites culturals, entrades a museus, reserva de taules a restaurants, estades a hotels i allotjaments rurals. La plataforma, anomenada Pallarsclick, ha entrat en funcionament aquest dijous i també permet als visitants interessats en el territori assabentar-se dels esdeveniments puntuals que tenen lloc a les dues comarques.

La nova plataforma permet, des d'un únic lloc web veure la disponibilitat en temps real i formalitzar la reserva en línia a qualsevol hora, sent també una eina que vol ser útil per a la població local, per a ús propi o com a prescriptors del territori. La responsable de Pirineus Emoció, Núria Martí, explica que "vèiem que els visitants tenien una gran dificultat per coordinar els seus programes de visita, perquè hi ha molts recursos als dos Pallars, però els era molt difícil d'identificar quan es podien visitar i com es podien reservar". En aquest sentit, afegeix que "hi ha molts equipaments i molts recursos, però són petits i per tant l'atenció al client els representa un gran esforç". L'objectiu de la nova plataforma, doncs, és unificar tota aquesta informació i "entrar al mercat turístic amb força i suficient identitat per posicionar-se dins la gran oferta turística de Catalunya".

En aquests moments la plataforma Pallarsclick.com ja disposa d'una oferta de 29 activitats, 6 restaurants i 8 allotjaments que dia a dia es van incrementant, fet que, segons els seus impulsors, "facilita alhora la creació d'experiències i propostes turístiques més completes per incentivar que els visitants coneguin més a fons les comarques del Pallars Jussà i el Pallars Sobirà". Entre les diferents propostes que es poden trobar a la nova plataforma hi figuren vols en globus, excursions amb el Tren dels Llacs, activitats d'aventura com ràfting o caiac, viatges al Pallars nostàlgic, entrades a museus, visites teatralitzades, tasts de vins i estades Prèmium, entre d'altres.