La pandèmia obliga a suspendre la Fira de Puigcerdà

La situació de pandèmia provocada pel covid-19 ha obligat a suspendre un dels certàmens de tardor més concorreguts a l'Alt Pirineu i Aran, la Fira de Puigcerdà, tant la ramadera dedicada al cavall -amb el tradicional concurs- com la multisectorial que es fa pels carrers de la vila. S'havia de celebrar el cap de setmana del 7 i el 8 de novembre, però vista la situació sanitària l'Ajuntament ha decidit suspendre-la.

L'alcalde de la Vila, Albert Piñeira, ha explicat a l' Ara Pirineus que "sap greu haver de prendre aquesta decisió, perquè és un dels actes més singulars de Puigcerdà i que més ens caracteritza com a municipi; i també perquè és la fira de bestiar equí més gran de Catalunya, de manera que tindrà un impacte per als ramaders". Tot i això, ha deixat clar que " el més assenyat i raonable era suspendre-la, vista la situació sanitària".

En aquest sentit, Piñeira ha apuntat que la fira " aplega a moltíssima gent, tant de la comarca com vinguda de fora, i és molt complicat garantir que no es formin aglomeracions". En aquest sentit, ha remarcat que tant la fira del bestiar com la zona de la fira multisectorial es fan en espais molt grans, "on és molt difícil controlar els accessos, garantir que els aforaments són els adequats o que tothom respecta les mesures higièniques necessàries".

L'alcalde també ha destacat que, per precaució, l'Ajuntament ja ha anat suspenent la majoria d'activitats i festes multitudinàries de l'estiu, des de la revetlla de Sant Joan fins a la Festa Major, la Festa de l'Estany o la Setmana Cultural del Roser, i que ara han optat per la mateixa mesura. També ha remarcat que l a majoria de fires ramaderes del país també s'han suspès enguany per aquest mateix motiu.

Des de l' Associació de Criadors de Cavalls de Cerdanya, el seu president, Pere Tor, ha explicat a l'Ara Pirineus que " la majoria de ramaders han entès la mesura, ja que la situació és molt complicada". Tor ha admès que la suspensió els perjudicarà econòmicament, "ja que la fira és un molt bon aparador". Tot i això, s'ha mostrat esperançat que " la majoria de bestiar, sobretot el de carn, s'acabarà venent a casa, i potser el que no tindrà sortida seran els exemplars més grans, els que es destinen a treballar o com a sementals, que ja quedaran per l'any que ve o que no tindran sortida".

La fira aplega cada any entre 800 i 1.000 caps de bestiar, però Tor apunta que d'aquests se n'acaben venent entre 200 i 300, que enguany s'hauran de comercialitzar a través d'altres canals. La restauració i l'hostaleria de la vila també notaran els efectes de la suspensió, ja que el cap de setmana de fira genera molta feina a la majoria d'establiments de Puigcerdà.