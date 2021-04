El Parc d'Aigüestortes es dota d'un desfibril·lador extern per ser un espai cardioprotegit

Vall de BoíL'Ajuntament de la Vall de Boí ha signat un acord amb el Parc Nacional d'Aigüestortes, per a la cessió d'un aparell de desfibril·lador extern automàtic (DEA), que en els pròxims dies es procedirà a la seva instal·lació. Des del consistori han indicat que amb aquesta cessió es pretén oferir un millor servei tant a la població local com a tots aquells visitants que anualment passen pel parc nacional i que en cas d'emergència per parada cardiorespiratòria pugui ser utilitzat i fer una primera assistència abans de l'arribada dels serveis d'emergències.

Durant aquests darrers anys, les dues entitats han apostat per la formació de la població local i del seu personal laboral amb els Cursos de suport Vital Bàsic + DEA, que s'han anat impartint. Així doncs, d'acord amb la línia de treball de l'equip de govern i per tal de donar continuïtat, es mantindran els cursos tant per a l'actualització com per a la renovació de les acreditacions que són cada 3 anys.