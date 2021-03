El Patronat del Sant Hospital de la Seu diu que la inclusió de l'avortament no va contra ningú i insta al Bisbat a tornar-hi

La Seu d'UrgellDesprés que el Bisbat d'Urgell hagi indicat que marxa del patronat del Sant Hospital de la Seu d'Urgell després que s'hagi anunciat l'inici dels tràmist per permetre l'avortament al centre, els membres participants de la majoria de grups municipals i del Departament de Salut han emès un comunicat de resposta. Han manifestat que en el marc de la reunió del Patronat celebrada aquest dimecres, tots els seus membres van explicar la seva opinió i van manifestar la seva postura. "A la reunió va quedar clara quina era l'opinió majoritària del Patronat i també l'opinió contrària de les persones que representen el Bisbat, que va ser clara i coherent amb la doctrina de l'Església catòlica, i mereix tot el nostre respecte", assenyalen. Tanmateix, afegeixen, "l'opció favorable a tirar endavant fou majoritària".

Per aquest motiu, remarquen, "es va acordar començar els tràmits i preparar el circuit per incloure aquesta prestació en la cartera de serveis del centre". Aquests integrants del patronat assenyalen que "és una decisió que no es pren contra ningú, sinó a favor dels drets de les dones i en virtut d'una llei aprovada al Parlament de Catalunya l'any 2010". "L'hospital de la Seu farà el que fan d'altres centres d'arreu del país", afegeixen.

En el comunicat també assenyalen que "l'aportació del Bisbat a la governança de l'hospital, que té origen al segle XV, ha estat històricament molt positiva, tant en els bons com en els mals moments, i només podem tenir paraules d'agraïment. Tenim un recent exemple durant la pandèmia en què s'ha fet una col·laboració exemplar amb la utilització d'un espai a l'edifici del seminari per a l'estada de la gent gran de l'hospital de la Seu". Per tot plegat, afegeixen que "no voldríem, de cap manera, la sortida dels seus membres del Patronat, i demanem que reconsiderin la seva decisió i es pugui allargar aquesta col·laboració tan exitosa". En aquest context, conclouen que "es fa necessari un nou plantejament de la gestió de recursos per a respondre amb eficàcia i eficiència a les necessitats assistencials de la població del nostre territori". Per aquest motiu, recorden que en la reunió d'aquest dimecres es va acordar també prioritzar el procés iniciat el juny del 2020 de traspassar la gestió de la Fundació Sant Hospital a una empresa de titularitat pública.

La CUP celebra la decisió i felicita el moviment feminista

Per la seva banda, des de la CUP, que també té representació al Patronat, han emès un altre comunicat, on han celebrat la decisió de la Junta d'iniciar el procés per garantir "com més aviat millor el dret a l'avortament farmacològic a la Seu evitant així desplaçaments innecessaris en un moment difícil per a les dones".

També han volgut "agrair i felicitar el moviment feminista per la seva feina i lluita dels últims anys en la defensa del dret a l'avortament", tot assegurant que "el pas d'ahir no hagués estat possible sense elles". En el comunicat, la formació lamenta la voluntat de l'església i el bisbat "de condicionar i limitar els drets de les dones a través de les seves membres al Patronat". En aquest, afegeixen, "volem tancar files i expressar el nostre recolzament a la decisió presa". Finalment, conclouen que "es fa més evident que mai que el model de gestió de la Fundació Sant Hospital està caducat i que és urgent avançar cap a un hospital de gestió i titularitat 100% pública".