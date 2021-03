El Bisbat d'Urgell abandona el Patronat del Sant Hospital després que Fàbrega hagi anunciat l'inici dels tràmits per fer avortaments

La Seu d'UrgellEls dos membres del Bisbat d'Urgell que formen part del Patronat del Sant Hospital com a vicepresident nat i secretari han abandonat l'entitat hores després que el seu president i alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, hagi anunciat que s'iniciaven els tràmits per poder practicar l'avortament farmacològic al centre sanitari. El Bisbat d'Urgell afirma que s'ha adoptat aquesta decisió per deixar "clara" la postura de l'Església catòlica, que "ha estat sempre la defensa de la vida". De la mateixa manera, el Bisbat nega que a la reunió que el Patronat ha mantingut aquest dimecres s'hagi sotmès a "votació formal" cap decisió sobre impulsar aquesta tècnica mèdica a l'hospital de la Seu d'Urgell.

Segons el Bisbat el Patronat actual era "la primera vegada" que prenia en consideració aquesta qüestió, i el que figurava a l'ordre del dia, "només indicava el tractament" de la valoració de la incorporació de la interrupció farmacològica de l'embaràs a la cartera de serveis de la Fundació Sant Hospital, "sense explicitar que es prendria cap acord per part del Patronat".

Davant d'això, el Bisbat ha emès un comunicat on lamenta les declaracions de Fàbrega, alhora president del Patronat de la Fundació, perquè "no s'ajusten a la veritat i creen confusió en l'opinió pública sobre un hipotètic acord". Cal recordar que Fàbrega ha explicat després de la reunió ordinària del Patronat que s'havia acordat començar a tirar endavant els tràmits per poder practicar l'avortament farmacològic. L'alcalde confia que es pugui oferir aquesta prestació "com més aviat millor" perquè és un dret de les dones i la "responsabilitat del sistema públic" és oferir el màxim de la cartera de serveis del Departament de Salut.

El passat 8 de març, Fàbrega ja va explicar que fa temps que al Sant Hospital de la Seu d'Urgell s'està treballant des de l'àrea maternoinfantil per veure com fer compatible el dret a l'avortament farmacològic amb el de l'objecció de consciència dels sanitaris. A l'Hospital del Pallars s'ha aconseguit mitjançant el desplaçament de professionals de l'Arnau de Vilanova de Lleida. D'altra banda, recentment, tant l'Hospital de Cerdanya com l'Espitau Val d'Aran estan seguint aquesta fase del procés.