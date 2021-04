El Patronat de la Vall de Boí torna a condonar les quotes a les empreses del municipi

BarrueraEl Patronat de Turisme de la Vall de Boí, que agrupa a gairebé tota l'oferta turística del municipi, en un format d'Organisme Autònom de l'Ajuntament i que realitza entre altres la promoció i gestió de la marca turística Vall de Boí, ha celebrat aquest dilluns la seva assemblea anual d'empresaris, un any més de forma telemàtica a causa del covid-19.

Tal com han explicat a través d'un comunicat, en la sessió, el Patronat ha presentat el resum de les principals accions dutes a terme per l'entitat el 2020, en un any especialment difícil pel sector turístic, "marcat pels confinaments que fan impossible la viabilitat de les empreses en zones de poca població com és el cas de la Vall de Boí tot i el petit respir que han donat èpoques com estiu, Nadal o Setmana Santa, en què a pesar de les limitacions horàries i de mobilitat s'ha pogut obrir alguns establiments".

Des de l'oficina de turisme s'ha destacat l'augment considerable de visitants al web, que ho ha fet en un 300 %. També s'han presentat les noves propostes pel 2021, entre les quals destaca la condonació de la quota que paguen les empreses per segon any, com a mesura de suport a l'empresari davant la situació actual. També s'ha informat d'un canvi d'estatuts i de regulació interna de l'entitat. Com a accions de comunicació i promoció turística previstes es proposa seguir la línia comunicativa de l'entitat a més d'apostar per nous projectes de futur que giraran entorn de la sostenibilitat.