Peramola busca famílies amb fills per mantenir viu el poble

PeramolaPeramola, a l'Alt Urgell, busca famílies amb fills per garantir la continuïtat de serveis a l'escola i que el poble mantingui la vida. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament ha posat a disposició un pis de lloguer de 4 habitacions i n'habilitarà un altre de més petit, en tots dos casos a l'antiga rectoria, gràcies a un conveni signat amb el Bisbat d'Urgell.

L'alcaldessa de Peramola, Gemma Orrit, ha explicat a l'Ara Pirineus que "fa molt temps que anem darrere d'aconseguir habitatge a Peramola, perquè hi ha molta segona residència, moltes cases buides i molta gent que vol viure aquí i no troba casa". En aquest sentit, es va crear una borsa d'habitatge municipal per posar en contacte propietaris d'habitatges buits amb possibles inquilins, però no va funcionar. A banda també han demanat adherir-se al programa del departament de Territori per reformar cases del món rural.

En paral·lel, però, va sorgir l'oportunitat de disposar dels dos habitatges que hi havia a la rectoria, i que ja no es feien servir. "El pis de dalt és més petit i falta fer-hi la cuina, però la idea també és arreglar-lo per si el pot utilitzar alguna parella jove, per exemple". L'altre pis, en canvi, disposa de 4 habitacions i 2 banys, i s'ha ofert a un lloguer de 200 euros per tal d'intentar captar alguna família amb infants en edat escolar.

"El preu del lloguer, al final, és el de menys i si cal ja l'adaptarem, però no volíem deixar-lo a 30 o 40 euros com fan altres pobles que busquen famílies, perquè el que ens interessa és que vingui algú que es vulgui arrelar aquí, i no que vingui només perquè hi ha un pis barat", explica Orrit. Tot plegat ho van donar a conèixer aquest dissabte a través del compte de Twitter de Repoblem i ja han rebut 28 sol·licituds de famílies interessades. "No ens esperàvem aquesta resposta i estem molt agraïts al Ton Lloret -el responsable de Repoblem-, perquè teníem el projecte però no sabíem com fer-lo arribar a la gent", afegeix Orrit. Ara, doncs, redactaran unes bases i faran un concurs públic per adjudicar l'habitatge. L'únic requisit, això sí, serà tenir fills en edat escolar.

El motiu és doble: d'una banda per garantir la pervivència de l'escola. Orrit admet que en aquests moments no corre perill de tancament, perquè té 15 alumnes. Si bé d'aquí dos cursos està previst que entrin dos nous alumnes, aquest pròxim setembre no es preveu cap nou ingrés i, en canvi, sí que marxarà algun estudiant cap a l'institut. "Això fa que, probablement, ens treguin mitja jornada de la mestra d'infantil, i tot el que perds costa molt de recuperar-ho, per això hem posat en marxa aquest projecte amb certa urgència", indica Orrit. L'altre motiu és que "una família amb nens s'arrela més fàcilment al municipi, perquè els fills fan amics a l'escola i arrosseguen als pares a la vida del poble", afegeix.

ATENCIÓ! 📢



A Peramola🏞️ (Alt Urgell, 353h.) busca una família amb fills en edat escolar. Hi ha 🧺, 🥩, 🥖, 🍷.



Ofereix un pis de lloguer🏡 per tenir nous habitants i mantenir l'escola🏫 (de 15 alumnes). Té 4 hab, 2 wc, cuina-menjador...



Interessats: ajuntament@peramola.cat pic.twitter.com/JfWEXZ9gAM — Repoblem (@repoblem) 10 de abril de 2021

A l'anunci fet a través del compte de Twitter de Repoblem, l'Ajuntament assenyala que el poble, de 353 habitants, disposa dels principals serveis bàsics, com ara botigues, farmaciola o la mateixa escola. Les persones interessades a anar-hi, poden escriure a ajuntament@peramola.cat.