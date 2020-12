Una nova plataforma demana agilitzar la construcció d'una residència geriàtrica a la Seu

Diverses persones lligades a l'àmbit associatiu, de la salut i del col·lectiu de gent gran han impulsat la Plataforma pro Residència a la Seu d'Urgell. Tal com han donat a conèixer a través d'un comunicat de premsa, l'ens "s'ha creat per contribuir a solucionar el dèficit de places residencials per a la gent gran a la Seu d'Urgell i a la comarca". En aquest sentit, han apuntat que la seva proposta és la construcció d'uns nous equipaments residencials —residència i pisos assistits—als terrenys municipals de l'Horta del Valira.

També han explicat que han mantingut converses amb tots els grups polítics que es van presentar a les eleccions municipals del maig del 2019 i, posteriorment, amb l'equip de govern de l'Ajuntament de la Seu. Han indicat que en una reunió mantinguda el passat 30 de setembre amb l'alcalde, Jordi Fàbrega, i amb el vicealcalde, Francesc Viaplana, "se'ns va informar del projecte de construir un nou hospital i que l'actual edifici del Sant Hospital es convertiria en una futura residència per a la gent gran".

Davant d'aquest fet, els representants de la Plataforma assenyalen que "això voldria dir retardar la consecució d'una residència geriàtrica gairebé deu anys": També creuen que "la ubicació del Sant Hospital és bona per a una residència sociosanitària, però, opinem, no per a una residència de gent gran amb condicions físiques correctes per a la seva edat".

De moment, la plataforma la integren la presidenta de l'Associació d'amics i familiars dels malalts mentals a l'Alt Urgell, Rosa Castellví; la presidenta de l'Esplai de la Gent Gran de la Seu d'Urgell, Teresa Ferrer, el president del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran de l'Alt Urgell, Amadeu Gallart; el president de l'Associació Catalunya contra el Càncer de l'Alt Urgell, Zósimo González; la representant de l'Associació Fibrolleida de l'Alt Urgell, Conxita Moyano; la representant de la Comissió Ciutadana pro Residència de la Seu d'Urgell, Rosa Roca; i l'expresident de l'Associació de Diabètics de l'Alt Urgell, Joan Tuset.