La Pobla de Segur començarà aquest estiu les obres del nou camp de futbol

La Pobla de SegurLa Pobla de Segur començarà aquest estiu les obres del nou camp de futbol. En el pressupost per al 2021 aprovat en el darrer ple municipal, el consistori ha reservat una partida d'1.340.000 euros per a la construcció de l'equipament esportiu. Recordem que la població no disposa ara mateix de camp de futbol, ja que l'antic equipament s'està reconvertint en un parc públic.

El nou camp de futbol s'ubicarà al barri de l'estació i, tal com ha explicat a l'Ara Pirineus l'alcalde de la Pobla de Segur, Marc Baró, està previst que les obres comencin al juny o al juliol i s'allarguin entre quatre i cinc mesos. El cost de les obres seran aquests 1,34 milions d'euros però ara l'Ajuntament està en converses amb la Generalitat i la Diputació per intentar que aquestes administracions n'assumeixin una part.

D'altra banda, el pressupost d'aquest 2021 també preveu destinar 90.000 euros per a la cessió de l'edifici Espai Raier a l'Institut de Muntanya, per tal que el cicle formatiu sobre esports de muntanya disposi d'un espai propi, segregat de l'institut de secundària, on està ara mateix. Baró ha destacat que l'objectiu d'habilitar aquest espai és que el cicle pugui anar creixent els pròxims anys. En el pressupost també s'ha inclòs una partida de 82.000 euros per a l'habilitació d'una sala aconfessional al cementiri.

El pressupost total ascendeix a 5.543.819 euros i ha estat aprovat amb els vots favorables de l'equip de govern, d'ERC, l'abstenció del regidor de Junts i els vots en contra dels edils del PSC. També preveu una partida d'1,5 milions d'euros per al funcionament ordinari de la residència Nostra Senyora de Ribera

Conflicte a la residència

Justament, recentment s'ha sabut que el sindicat CGT i les treballadores de la residència municipal Nostra senyora de Ribera de la Pobla de Segur han decidit tirar endavant una demanda laboral i han denunciat l'Ajuntament de la Pobla de Segur pel conflicte laboral que mantenen relacionat amb els horaris. El passat 22 de març les treballadores de la residència geriàtrica municipal van presentar dos alternatives al calendari laboral que diuen que els ha "imposat unilateralment" l'Ajuntament des del passat 1 de març. Les treballadores afirmen que s'han topat amb una posició "inflexible" per part de l'alcaldia i la direcció del centre i aquest és el fet que els ha portat a tirar endavant la demanda.

La plantilla, asseguren, "tenia l'esperança" de trobar una solució d'última hora durant la conciliació d'aquest divendres, però no ha estat així. Les treballadores "lamenten aquesta actitud, no entenen la negativa a les propostes presentades i recorden els menyspreus continuats per part de l'Ajuntament". També denuncien que són una plantilla que en alguns casos "porten anys enllaçant contractes temporals un darrere l'altre sense aconseguir estabilitat laboral; que ara mateix estan sota un conveni vençut des del 2007 i que esperen negociar en breu; que ni es substitueixen les baixes ni s'atorguen els permisos laborals pertinents".

Per això, les treballadores afirmen que "es preparen per a l'augment en les mesures de pressió i de mobilització", i mirar de sumar solidaritat i suport mutu per denunciar la situació en què es troben.

Per la seva banda, l'alcalde, Marc Baró ha explicat que "anar al jutge serà dolent per a tothom", ja que prendrà una decisió que potser no agrada a cap de les dues parts, però ha insistit que "no ha quedat cal altra opció". El motiu, ha assenyalat, és que "les propostes d'horari que ens van fer eren inviables, ja que significava tornar on estàvem, i això no podia ser". Pel que fa a la contraproposta, assegura que tampoc la van acceptar.

L'alcalde ha recordat que el que persegueix aquesta modificació és "unificar el calendari per a tothom". Baró ha detallat que la proposta de nou calendari es va començar a treballar l'any passat, però aleshores "només ens en vam sortir amb la meitat de les treballadores", mentre que l'altra meitat va seguir amb el sistema antic.

Baró ha assegurat que amb l'actual model, els horaris són "ingovernables i no es poden gestionar, perquè no saps mai qui ve o qui deixa de venir". Davant aquesta impossibilitat de control, i la sensació que es feien "horaris a mida", l'Ajuntament va proposar un horari unificat per a tot el personal, amb un torn de matí, un de tarda i un de rotatiu per suplir possibles baixes. En tots els casos, s'ha plantejat un horari que preveu 7 dies seguits de feina, 3 de descans, 7 dies més de feina i 4 més de descans. Tot plegat, amb torns de 7 hores i mitja. Baró ha recordat que fins ara hi havia dies en què es feien fins a 10 hores i mitja seguides, de manera que creu que el nou model és millor per a tothom, tant per als professionals com per als residents a qui cuiden. "Amb el nou model es treballen els mateixos dies al mes i els mateixos dies a l'any que abans", ha reblat.