Compromís per la Seu critica la "manca de control" al concert de Buhos i l'equip de govern ho nega

La Seu d'UrgellCompromís per la Seu ha demanat que l'alcalde de la capital urgellenca, Jordi Fàbrega, doni "explicacions i demani disculpes públiques a la ciutadania" pel concert de Buhos celebrat aquest dissabte al vespre a la pista esportiva polivalent, amb un públic d'unes 350 persones. A través d'un comunicat de premsa, el principal grup de l'oposició ha criticat que "en ple augment de casos de la tercera onada de covid-19 i amb els comerços tancats, l'equip de govern de la Seu d'Urgell de Junts i ERC, liderat per Jordi Fàbrega i Francesc Viaplana, va organitzar un concert multitudinari en un espai tancat on no es van respectar les mesures sanitàries exigibles i obligatòries".

Des de Compromís assenyalen que "com era d'esperar, l'equip de govern ha estat incapaç de mantenir l'ordre i ha permès l'incompliment de les normes sanitàries amb la seva desídia i passivitat habitual, com així ho acrediten diverses fotos i vídeos publicats a les xarxes socials que han despertat la indignació de molts ciutadans i ciutadanes de la Seu". En algunes d'aquestes imatges, concretament, es pot veure com en algun moment alguns dels assistents es van posar drets i van saltar o ballar.

En el seu comunicat, Compromís assenyala que "en cap cas s'ha de culpabilitzar a les persones que van assistir al concert, sinó a la manca de control de les mesures sanitàries". Des del principal grup de l'oposició consideren que "és una gravíssima falta de respecte per part de l'equip de govern de l'Ajuntament organitzar un acte d'aquesta magnitud sense cap tipus de control en un espai tancat". També han remarcat que Compromís "dona suport a la cultura, com no pot ser d'una altra manera, però amb un compliment estricte de les mesures de seguretat".

L'equip de govern defensa que es van seguir les mesures de seguretat

Per la seva banda, l'equip de govern ha emès un comunicat de premsa assenyalant que "davant la polèmica generada i utilitzada per l'oposició arran del concert del grup musical Buhos", el govern municipal "reafirma que aquest acte es va portar a terme perquè les restriccions actuals el Procicat permeten realitzar activitats culturals com aquesta". Han afegit que "es pot estar més o menys d'acord amb les mesures aplicades, però són les que són i no les podem modificar a nivell municipal".

Aquest concert, han detallat, "es va fer amb totes les mesures de seguretat sanitàries, amb aforament limitat, entrada adquirida prèviament, distància entre 1,70 i 2 metres entres les diferents bombolles -encara que el Departament de Salut estableix com a distància mínima de seguretat 1,5 metres- control de temperatura i gel hidroalcohòlic a l'entrada i ventilació prèvia i durant l'actuació".

També han assenyalat que al concert hi havia 336 persones de públic, quan el Procicat permet en un espectacle com aquest fins a un total de 405 espectadors. Respecte a la polèmica, des de l'equip de govern s'ha afirmat que "a través d'una foto o un vídeo, per efecte de perspectiva, pot semblar que les distàncies no eren correctes, però estava mesurat i la distància era d'entre 1,70 i 2 metres entres les diferents bombolles".

A més, afegeixen que "una desena de treballadors municipals i voluntaris van realitzar tasques de control per assegurar el compliment estricte de les mesures". Un fet a destacar, assenyalen, és la baixa temperatura en aquest espai a causa de la ventilació. Tant el públic assistent al concert com els mateixos músics, asseguren des de l'equip de govern, "van remarcar que es van sentir segurs gràcies a l'aplicació estricta de les mesures de seguretat sanitària".

A través d'aquest comunicat, l'equip de govern també ha volgut remarcar que a causa de les mesures restrictives que "malauradament" s'han d'aplicar, des de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell s'està intentant donar suport amb ajuts directes als diferents sectors afectats i/o condonant taxes municipals. Unes ajudes que s'han enfilat fins a 1.100.000 euros l'any 2020. Ara, han afegit, s'està treballant per oferir un de nou paquet per valor de 100.000 euros.

En aquest sentit, des de l'equip de govern han reiterat que "una altra manera d'ajudar als sectors afectats per la pandèmia és realitzar les activitats que permet el Procicat, i la cultura és una d'elles". Així, han recordat que durant tot el 2020 la facturació en el sector cultural ha baixat un 90%, "i moltes famílies en viuen". Alhora, també han afirmat que "ens agradaria ajudar a més sectors i fer més activitats com aquesta, amb totes les mesures. Seguim insistint que caldria aplicar mesures territorialitzades que ajudarien als nostres comerços, autònoms i resta d'empreses".

Des de l'equip de govern també han assenyalat que si bé és cert que ara mateix al conjunt de Catalunya la pressió hospitalària és molt alta, sobretot a les UCI, "això no és igual a tot arreu". Ara mateix a la Seu d'Urgell "només" hi ha 1 pacient ingressat per covid-19 a l'hospital, han indicat. A més, dos dies abans del concert es van fer més de 150 PCR, amb només 1 resultat positiu, han afegit.

El govern municipal també ha remarcat que "la situació és molt complexa, i trobar l'equilibri no és gens fàcil, però tancar-ho tot té efectes econòmics arreu", tot recordant que la baixada del PIB del 2020 és equivalent al de la Guerra Civil. Finalment, ha reiterat que "si amb mesures i molts controls es poden fer diferents activitats i posar el nostre granet de sorra per ajudar alguns d'aquests sectors (i per tant a totes les famílies que en depenen), entenem que s'ha de fer".

En aquest sentit, afegeixen que "l'Ajuntament de la Seu ha intentat estar sempre al costat de la cultura, i mantenir una agenda cultural adaptada a totes les restriccions", com per exemple amb la programació dels concerts de l'Orquestra de Cambra Cadí i de Rufaca Folk Jazz Orchestra, presentacions de llibres i l'espectacle musical El Rescat dels Minairons, entre d'altres.