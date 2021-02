Compromís reclama que a l'Alt Pirineu i Aran el confinament sigui veguerial i no comarcal

La Seu d'UrgellCompromís ha demanat a la Generalitat que en el cas de l'Alt Pirineu i Aran, el confinament es faci a nivell de la regió sanitària i no pas comarcal o municipal. Això no treu, assenyalen, que en moments determinats calgui fer confinaments en àmbits més petits, però voldrien que per norma general, l'àmbit de confinament pirinenc fos el de la regió sanitària. En aquest sentit, demanen que la lliure mobilitat que hi ha entre l'Alt Urgell i Andorra s'estengui també a la resta de la regió sanitària pirinenca.

D'altra banda, també reclamen que els comerços no essencials de l'Alt Pirineu i Aran puguin obrir els caps de setmana. Recordem que les restriccions vigents actualment només permeten obrir els caps de setmana als comerços essencials -als quals se'ls han sumat recentment les llibreries. Des de la formació han apuntat que cal tractar diferent els territoris en funció de la seva densitat poblacional.

Així, demanen que el tracte als comerços no essencials sigui el mateix que amb els de primera necessitat, ja que "en un poble de 3.000 habitants és igual comprar una sabata el divendres que el dissabte, la mobilitat serà la mateixa". També reclamen que els establiments de més de 400 m2 no dedicats a l'alimentació puguin obrir tots els dies de la setmana. "En zones tan poc poblades no té cap sentit mantenir tancats aquests establiments que reben una dotzena de visites al dia i, per la seva superfície, encara els fan més segurs davant la pandèmia que la resta", indiquen.

La regidora de Compromís per la Seu i consellera comarcal de l'Alt Urgell, Carlota Valls, ha indicat que "el confinament i les restriccions de mobilitat són necessaris per frenar la pandèmia, però si no es tenen en compte factors com la densitat de població es donen situacions que no tenen ni cap ni peus". Així, ha recordat que al Pirineu vivim unes 60.000 persones repartides en un territori immens i envoltat de natura, de manera que trobem el mateix nombre de persones vivint en tres carrers de Barcelona en espais molt reduïts i urbans". També ha afegit que "els comerços de la nostra ciutat i comarca han estat triplement castigats, primer amb els confinaments, després amb les prohibicions d'obertura i ara veuen com els seus clients poden agafar el cotxe i anar a comprar a Andorra; sembla una presa de pèl".