Ponsa dona per fet que enguany es recuperaran les festes de les falles

El Pont de SuertLa consellera de Cultura, Àngels Ponsa, ha donat per fet que aquest estiu es podran fer les tradicionals baixades de falles al Pirineu. Després de visitar l'Aran i l'Alta Ribagorça, Ponsa ha donat a conèixer que s'està treballant per poder celebrar les festes populars, festes majors i festivals amb seguretat, en l'actual context de pandèmia. "Sant Jordi ens va donar una alenada d'aire fresc per tirar endavant aquest ressorgir després d'aquest any tan complicat i ara es tracta de modular el que ens ve per davant", ha indicat.

Amb relació a les falles, ha indicat que "jo crec que es podran fer, amb les mesures que calgui i, de fet, s'està treballant perquè sigui així". D'aquesta manera, ha indicat que encara no seran com les del 2019, però que seran millors que les de l'any passat, quan algunes falles sí que es van baixar, però en petit comitè i sense anunciar-se prèviament per evitar l'afluència de públic.

Museïtzació de la Casa deth Haro

Justament, durant la seva visita a l'Aran, Ponsa ha pogut conèixer les obres de la Casa deth Haro de Les. "Ha quedat un espai preciós i ara estem en la fase de tirar endavant un projecte de museïtzació", ha indicat, tot afegint que "el desig és que pugui estar a punt per la festa de l'haro d'enguany, per Sant Joan, tot i que anem una mica justos de temps". Ponsa també ha celebrat que l'espai s'ha concebut per poder acollir nombroses activitats, de manera que esdevindrà un espai multiús per fer-ho tota mena d'actes.

Ja al Pont de Suert, Ponsa ha pogut visitar el palau Abacial, que acollirà el futur Arxiu comarcal de l'Alta Ribagorça. Ha recordat que, juntament amb les Garrigues, aquesta és l'última comarca que no disposa d'aquest equipament. Les obres, ha assegurat, començaran en pocs dies, per tal que el setembre del 2022 l'equipament pugui estar en funcionament. Ponsa ha celebrat que s'hagi decidit ubicar-lo en un edifici com el palau Abacial, "que dona valor al patrimoni, i que farà d'espai de comunicació entre el museu i la biblioteca, de manera que crearà una illa cultural al municipi i a la comarca".

Actuacions en esglésies en ruïnes

D'altra banda, els alcaldes i alcaldesses de la comarca també li han donat a conèixer l'estat de ruïna en què es troben algunes esglésies. En aquest sentit, Ponsa s'ha compromès a treballar conjuntament totes les administracions implicades, com ara el Bisbat d'Urgell i la Diputació de Lleida, per poder-hi actuar. "Hem de buscar maneres de poder cuidar el patrimoni i tenir-lo mínimament ben consolidat, i després donar-los un al·licient patrimonial, com s'ha fet amb el mapping de Sant Climent de Taüll o amb les pintures de Sant Víctor de Seurí, perquè la ciutadania se'ls faci seus", ha afegit.

Per últim, Ponsa també s'ha referit a uns jaciments arqueològics que va poder visitar aquest dimecres al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. De moment, però, ha indicat que encara no se'n coneix la magnitud i que cal fer estudis arqueològics i tècnics "per tenir més certeses" sobre la seva rellevància.