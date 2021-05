El pressupost participatiu de la Vall de Boí rep 183 propostes

Vall de BoíEl pressupost participatiu de l'Ajuntament de la Vall de Boí ha rebut 183 propostes de veïns i veïnes. Tal com han indicat des del consistori, "per primera vegada l'Ajuntament de la Vall de Boí ha engegat un procés participatiu, un procés d'aprofundiment democràtic" que ha de servir per decidir de manera directa el destí de 40.000 euros del pressupost municipal de 2022.

Per afavorir la participació als veïns i veïnes de la vall, a més a més de facilitar un enllaç cap a la web del procés, es van col·locar bústies a cada nucli, perquè tothom qui hi estigués interessat pogués fer la seva proposta. El passat dia 27 d'abril va finalitzar el termini per presentar projectes i en total s'han recollit aquestes 183 propostes, el que representa quasi un 20% de participació, "molt per damunt del que sol ser en aquest tipus de procés", celebren des de l'Ajuntament.

Entre el mes de maig i juny es realitzarà la classificació i validació tècnica de les mateixes, en què els serveis tècnics de l'ajuntament analitzaran totes les propostes i descartaran les que no s'ajustin a les normes del procés (inviables tècnicament i econòmicament, no ser de competència municipal....). Un cop feta la validació tècnica, es comunicarà les propostes vàlides rebudes, és a dir, aquelles que compleixen amb les condicions del procés i passaran a la següent fase. També es publicaran les propostes que s'hagin descartat (per no complir algun/s dels criteris del procés) i s'explicarà el motiu pel qual han quedat excloses.

Al setembre es realitzarà el taller 'TOP 10!', una jornada participativa per escollir, d'entre totes les propostes vàlides rebudes, les 10-15 que passaran a la fase final de votació i es decidirà quina actuació es realitzarà durant l'any 2022 a càrrec dels 40.000 euros del pressupost municipal. De moment, l'Ajuntament de la Vall de Boí fa una valoració molt positiva de la primera fase del procés de Pressupostos participatius.