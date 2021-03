Prop de 200 sancions en 3 dies per intentar accedir a l'Aran sense justificació

PontautEls Mossos d'Esquadra han instal·lat aquest dimarts un control policial de mobilitat a escassos 400 metres de la frontera amb França, a l'Aran. L'objectiu del dispositiu era impedir el pas de ciutadans francesos a la Val d'Aran sense un justificat que acrediti el desplaçament. La majoria de conductors que han aturat els agents han argumentat anar a Les o Bossòst a comprar. Com que no era una causa justificada els han obligat a girar i retornar cap a França. El cap de setmana els mossos van fer un ampli dispositiu a l'N-230 i a la C-28 per accedir a l'Aran. Durant aquests tres dies de controls es van posar 188 denúncies. Tot plegat es fa davant l'elevat nombre de casos de covid-19 a la Val d'Aran, el territori de Catalunya amb més risc.

Les multes més habituals per saltar-se el confinament comarcal són d'entre 300 i 600 euros. La majoria de persones que es volia desplaçar a l'Aran entre divendres 26 i diumenge 28, sense motiu justificat, era per anar a esquiar o a les segones residències. Per contra, la majoria de conductors que han aturat aquest dimarts a tocar de la frontera amb França era persones que volien anar a comprar o a passar el dia a l'Aran.

La síndica d'Aran, Maria Vergés, va reclamar dilluns més controls de mobilitat per evitar que ningú pugui accedir o sortir de l'Aran sense motiu justificat. Vergés va dir que no n'hi ha prou amb controls de cap de setmana i va demanar que es realitzin durant tots els dies de la setmana. La Val d'Aran té el risc de rebrot de la covid-19 més alt de Catalunya, superant els 1.700 punts.