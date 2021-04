Puigcerdà comença a aplicar la hipoteràpia per ajudar alumnes amb necessitats especials

PuigcerdàAquest dimarts han començat un seguit de set sessions de teràpia assistida amb cavalls adreçada a alumnes amb necessitats educatives especials de l'escola Alfons I, l'escola Llums del Nord i l'institut Pere Borrell de Puigcerdà. Tal com han explicat des de l'Ajuntament de la vila, la hipoteràpia és una tècnica de rehabilitació per a nens i adults amb discapacitat física, psíquica, sensorial o d'adaptació social on el cavall ajuda com a mediador per millorar la qualitat de vida de persones amb necessitat especials; buscant la seva rehabilitació, integració i desenvolupament físic, psíquic, emocional i social.

La hipoteràpia permet estimular el sistema osteo-neuromuscular i crear un vincle entre genet i cavall, millorant l'autoestima, l'autocontrol de les emocions i l'autoconfiança, estimula la capacitat d'atenció, treballa la memòria i enriqueix el vocabulari. Les sessions, que són finançades per l'Àrea d'Educació de l'Ajuntament de Puigcerdà i compten amb la col·laboració dels centres educatius, es porten a terme a l'Hípica de Llívia i estan dirigides per Silvana Bonet, infermera hipoterapeuta, amb postgrau en Equitació Terapèutica per la Universitat de Vic.