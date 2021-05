Quatre atacs d'os causen cinc baixes en una setmana a bestiar de l'Aran

Vielha e MijaranAquest cap de setmana s'han confirmat dos nous atacs d'os a bestiar de l'Aran. El primer atac es va produir la nit del dissabte al diumenge prop de la població de Betlan, on va aparèixer una ovella morta. El segon va ser notificat el diumenge a Les, on es van trobar els cadàvers de dues cabres que haurien estat atacades uns dies enrere. Tot plegat se suma als atacs notificats la setmana passada prop de Gessa.

"Aquest repunt d'atacs a l'Aran coincideix amb la disminució d'atacs en una zona de França en la qual se sospitava que estava l'os Goiat", explica el conseller de Territori, Paisatge i Gestió Ambiental, Francés Bruna, afegint que "no és descartable que darrere d'aquests atacs estigui Goiat, per això, hem recollit mostres que analitzarà la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) perquè ens confirmin la seva presència al nostre territori".

De confirmar-se que l'autor d'aquests atacs hagi estat aquest exemplar "des del Conselh Generau d'Aran iniciarem un dispositiu de captura per tornar a marcar-lo amb el collaret GPS, tal com estableix el Protocol d'Intervenció amb ossos als Pirineus", ha afegit Bruna. Aquesta època és molt sensible pel que fa als atacs d'ossos, ja que encara queden uns dies perquè comencin els agrupaments de ramats vigilats per pastor, una mesura amb la qual el Conselh Generau d'Aran pretén disminuir el nombre d'atacs, tal com ha succeït altres anys.

El conseller Bruna ha volgut mostrar també "el suport del govern del Conselh Generau d'Aran al sector ramader, al qual hem intentat ajudar durant l'últim any i mig amb mesures com el decret de danys o la convocatòria d'ajudes a la ramaderia de muntanya en zones amb dificultats especials".

Unió de Pagesos demana que Agricultura doni suport als ramaders afectats

Per la seva banda, Unió de Pagesos ha demanat el suport del Departament d'Agricultura als ramaders afectats pels atacs d'os de les darreres dues setmanes a la Val d'Aran. El sindicat reclama a l'Administració que actuï i prengui mesures "abans que la situació es torni insostenible" i que reconegui tots els atacs directes i indirectes provocats per aquest animal, així com els danys colaterals que suposa la presència de l'os al Pirineu.

Segons l'últim cens del Departament de Territori, al Pirineu hi ha una població de més d'una seixantena d'ossos. Unió de Pagesos considera que el debat sobre la coexistència d'ossos amb els caps de bestiar "ha d'anar més enllà de la presència d'aquest animal". Per això, exigeix al Govern una gestió completa que prevegi, des de quin és el nombre màxim d'exemplars que pot conviure al Pirineu en funció de les activitats econòmiques que s'hi desenvolupen, fins a les conseqüències que es poden derivar d'aquesta convivència.

En aquest sentit, l'organització agrària assenyala que "una gestió correcta no passa tan sols per la retirada dels exemplars que causin més problemes -com preveu el protocol aprovat l'octubre del 2018- sinó que cal que els ramaders puguin tenir informació sobre on són els ossos per prendre mesures per defensar els seus animals i no posar en perill la seva pròpia vida".

Al mateix temps, Unió de Pagesos considera que les mesures de coexistència presentades per Territori com ara l'agrupament de ramats, gossos mastins i l'ús de tancats elèctrics "són impossibles d'aplicar, sobretot en el cas de bestiar boví i equí", ja que "no és viable agrupar i protegir els ramats a la nit, com es fa amb els d'oví". A això, des del sindicat hi afegeixen el fet que "els moviments nocturns dels ossos són totalment imprevisibles".

Els atacs arriben amb la sortida de la hibernació de l'os, amb l'animal amb necessitat d'alimentar-se i amb uns boscos catalans que, a diferència dels cantàbrics, no tenen fruits ni són especialment frondosos, remarquen des d'Unió de Pagesos. "L'os és un carnívor oportunista que adapta la seva dieta en funció de l'estació de l'any i la disponibilitat d'aliment, fet que fa vulnerables els animals domèstics", afegeixen.

Difusió d'imatges dels atacs

Unió de Pagesos ha tornat a fer una crida als ramaders afectats per atacs de fauna salvatge, ja sigui per ossos o bé per altres animals, perquè difonguin a les xarxes o facin arribar al sindicat fotografies i vídeos dels atacs patits pels seus ramats per tal de poder-les compartir a les xarxes socials i fer una denúncia pública d'aquesta problemàtica. Amb aquest objectiu, l'organització agrària va posar en marxa l'etiqueta #proudanysdefauna.