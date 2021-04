La restauració de l'església de Solanell permet conservar un conjunt inèdit de pintura romànica

SolanellLa restauració de l'església de Solanell, al municipi de Montferrer i Castellbò, ha permès conservar un conjunt inèdit de pintura romànica. Tal com han explicat des del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, l'església de Sant Julià de Solanell és un gran temple d'època barroca, coronat per un característic campanar i situat a l'extrem nord del poble, fora del nucli d'aquesta població. Deshabitat des de la dècada de 1980, Solanell és objecte, des de fa pocs anys, d'un projecte de recuperació del nucli per evitar la seva ruïna i el seu oblit a través de la promoció del turisme rural i cultural.

Arran del progressiu abandó del nucli, el temple portava pràcticament quaranta anys en desús i havia encetat un procés de degradació que començava a afectar ja els seus elements estructurals i que estava a punt d'esdevenir irreversible. La recent descoberta d'almenys dos panys de pintura mural del segle XII en dues de les seves capelles laterals, va motivar, l'any 2018, una primera intervenció de descoberta i consolidació a càrrec d'un equip del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya dirigit pel restaurador Pere Rovira, que va concloure la necessitat de garantir l'estabilitat del temple per poder-hi fer una intervenció global.

Les pintures localitzades a Solanell presenten fragments ornamentals i figures antropomòrfiques realitzades al fresc sobre dues capelles laterals del temple actual de perfil semicircular. Hi ha la sospita fonamentada que aquests dos espais formaven part de l'antiga capçalera trilobulada del temple romànic, el qual hauria estat substituït als segles XVII o XVIII pel temple actual. En qualsevol cas, es tracta d'un conjunt inèdit de pintura romànica del segle XII, l'abast del qual encara està per determinar.

Per tal de garantir la conservació d'aquest conjunt, s'ha intervingut en l'església de Sant Julià de Solanell a través d'un projecte de restauració, dirigit per l'arquitecte Saül Garreta Puig, que ha contemplat la reparació de les cobertes de llosa, amb la impermeabilització de les zones afectades i el segellat del carener, la col·locació d'un pany nou a la façana principal, la reconstrucció de la coberta piramidal del campanar, afectada per un llamp des de feia dècades, la reparació de les esquerdes de les façanes i la demolició total de les cobertes de guix, parcialment col·lapsades, i la reparació o la substitució de les encavallades de fusta per garantir l'estabilitat de la coberta.

El projecte de restauració, coordinat des del Consell Comarcal de l'Alt Urgell amb la col·laboració de la Delegació de Patrimoni del Bisbat d'Urgell, ha estat finançat des del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya amb una subvenció de 15.000 euros, i pel Bisbat d'Urgell, amb una aportació de 2.400 euros. La intervenció garanteix la pervivència de l'edifici i permetrà l'execució de noves accions per a la preservació del conjunt romànic descobert recentment.