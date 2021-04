Sant Esteve de la Sarga deixarà de tenir l'ajuntament fora del municipi l'any que ve

Sant Esteve de la SargaSant Esteve de la Sarga, al Pallars Jussà, és un dels diversos municipis pirinencs que no té les oficines de l'ajuntament al mateix terme municipal -igual que Conca de Dalt, les Valls de Valira o, fins no fa gaire, Gavet de la Conca. Fa uns deu anys, davant el mal estat en què es trobaven les dependències municipals, es va decidir llogar unes oficines a Tremp, a mitja hora ben bona de la majoria de pobles del municipi. L'any que ve, però, aquesta situació es revertirà i l'ajuntament tornarà a estar al municipi, al mateix nucli de Sant Esteve de la Sarga.

El seu alcalde, Jordi Navarra, explica que s'està a punt d'acabar la redacció del projecte per rehabilitar l'antiga casa consistorial "i poder tornar a muntar l'ajuntament aquí, com ha de ser, perquè l'ajuntament ha d'estar al poble". Les obres seran finançades per la Diputació de Lleida i Navarra confia que puguin començar aquest mateix any 2021 i estar acabades en uns mesos.

L'edifici que es rehabilitarà es va abandonar, ja que "la biga principal es va corcar, el trebol va començar a cedir, el teulat era molt vell i ple de goteres i tot plegat es trobava en situació de ruïna". Amb aquestes obres, s'habilitarà un espai de recepció i un lavabo adaptat a la planta baixa, mentre que a la primera planta hi haurà un espai per a les dependències de l'ajuntament, amb l'oficina, l'arxiu i la sala de plens, i s'adequarà un altre espai com a local social.

Sobre la singularitat de tenir les oficines municipals a Tremp i que els veïns i veïnes s'hi hagin de desplaçar per fer tràmits, Navarra admet que "sí que a Tremp hi ha més serveis, però justament una de les coses que donen vida als pobles és tenir-hi l'ajuntament, ja que fa que hi hagi moviment". A més, afegeix que "si ens hem de reunir amb algú de fora, també és interessant que vingui aquí i conegui com estem, ja que si no, al final, no coneixen la nostra realitat", fent referència a les nombroses deficiències de la zona en àmbits com la xarxa viària o les telecomunicacions.

Un dels fets curiosos que genera el fet de no tenir les dependències municipals a dins del terme és que quan hi ha eleccions l'Ajuntament ha de llogar alguna casa perquè s'hi puguin fer les votacions. El motiu és que la llei no permet que es voti fora del terme municipal i, per tant, no es poden utilitzar les dependències que l'Ajuntament té a Tremp. De fet, a les darreres eleccions al Parlament, les del 14-F, es va haver de llogar una casa de turisme rural prou àmplia perquè s'hi complissin les mesures sanitàries dictaminades arran de la pandèmia.