Votar en una casa rural per manca d'ajuntament

Sant Esteve de la SargaCada cop que hi ha eleccions, hi ha diversos municipis pirinencs que han de buscar fórmules imaginatives per permetre el vot dels seus residents. En tots els casos, el motiu és que l'Ajuntament no disposa d'unes oficines a dins del mateix terme municipal. És el cas de Sant Esteve de la Sarga o Conca de Dalt, al Pallars Jussà, que tenen les oficines municipals a Tremp i a la Pobla de Segur, respectivament. El mateix passava fins fa poc amb Gavet de la Conca, que també tenia les oficines a Tremp, tot i que recentment han pogut habilitar un espai a dins del mateix municipi. A l'Alt Urgell, mentrestant, l'extens i inconnex municipi de les Valls de Valira té les oficines a la Seu d'Urgell, tot i que disposa d'un local a Anserall, que formalment és el cap de municipi i és on sempre s'ha votat, tal com explica l'alcalde, Ricard Mateu.

En el cas de Sant Esteve de la Sarga, està previst que aquest any comencin les obres per habilitar un nou edifici consistorial al cap de municipi, el mateix poble de Sant Esteve de la Sarga, a l'indret on hi ha les ruïnes de l'antic ajuntament. Mentrestant, els tràmits municipals s'han de fer en unes oficines llogades a Tremp, a mitja hora de carretera. Tots els tràmits, menys votar, ja que tal com indica l'alcalde, "tenim entès que la llei no permet votar a fora del municipi".

És per això que, cada cop que hi ha eleccions han de buscar fórmules imaginatives, com ara llogar cases del poble. "Normalment sempre en llogàvem una al mateix nucli de Sant Esteve de la Sarga, però enguany no complia les mesures anti-covid i hem hagut de llogar una casa de turisme rural a Beniure", explica l'alcalde. L'únic inconvenient, afegeix, és que allà no hi ha cobertura telefònica "i per passar els resultats, la representant de l'administració haurà d'anar a una corba de la carretera on hi ha una mica de cobertura", afegeix, tot indicant amb ironia que "no es podrà moure ni un mil·límetre", ja que, com a diversos punts del municipi, la cobertura és escassa.