Els sis projectes d'Arrela't comencen la campanya de micromecenatge

Aquest dimarts ha arrencat la campanya de micromecenatge a la plataforma goteo.cc/arrelat dels projectes que es van proclamar guanyadors al 'Matchfunding Arrela't Alt Pirineu i Aran.' Es tracta d'una convocatòria de finançament col·lectiu mixta en la qual les administracions públiques complementaran les aportacions que fa la ciutadania a través del micromecenatge, aportant un euro per a cada euro recaptat, multiplicant així els fons recollits. En aquesta primera edició es compta amb un fons públic de 24.000 euros, per activar un màxim de 6 projectes de l'Alt Pirineu i Aran que tinguin un impacte positiu i un retorn social al territori.

Recordem que els sis projectes són: "Donem vida al bosc - Integra Pirineus": campanya de comunicació per atraure la Responsabilitat Social Empresarial i destinar-la a la inserció sociolaboral de col·lectius de persones en risc d'exclusió i/o discapacitat a través de la Gestió Forestal Sostenible dels boscos del Pirineu; "Maduixes Siscarri": cultiu i distribució de maduixa ecològica, diversificant amb xordons (gerds) i altres productes d'horta. Es fa una distribució de proximitat que promou el consum local i ajuda al petit comerç amb un producte singular; espai rural La Trumferia de Cerdanya": projecte que ofereix l'experiència d'un aperitiu rural on pots recollir un producte de la terra, descobrir com es cultiva i menjar-te'l. S'ofereix pagesia, valors i sabors; "Senterada Comestible, un jardí d'aliments comunitari": projecte d'agroecologia i sobirania alimentària que pretén el desenvolupament local mitjançant la recuperació de les varietats agrícoles i ornamentals tradicionals i la reutilització de les plantes silvestres comestibles; "Boumort Indòmit, recuperació de camins que són històries de vida": projecte per recuperar un camí a Boumort, un petit paradís fora dels circuits turístics convencionals on encara hi regna l'esperit indòmit a través del qual es vol conèixer el territori i implicar a la població per col·laborar en la recuperació de l'antic camí entre Cuberes i Taús; i "Ecocentro Bioleta": Projecte Bioleta és un espai de la Val d'Aran on fer activitats d'aprenentatge, ofereix serveis terapèutics alternatius i promou el consum de productes ecológics i de proximitat.

Aquesta iniciativa la promouen els Consells Comarcals de l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i el Conselh Generau d'Aran, les Oficines Joves, els serveis de promoció econòmica i treball d'aquestes comarques, l'Ateneu Cooperatiu de l'Alt Pirineu i Aran i el projecte Odisseu, amb el suport de la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona, l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA), la DG de Joventut, el Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya i el Consorci Leader Pirineu Occidental amb col·laboració amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.