Eth Conselh Generau d’Aran inície ua campanha de conscienciacion deth covid-19

Efectius des Pompièrs d’Aran e dus agents comunitaris amiaràn a tèrme aguesta setmana trabalhs de conscienciacion enes lòcs de mès afloéncia dera Val d’Aran, ena linha de çò que s’amie a tèrme en d’auti endrets, damb er objectiu d’informar e conscienciar ara ciutadania deth besonh de seguir es mesures de seguretat entà esvitar contagis. Eth Conselh Generau d’Aran a iniciat ua campanha de conscienciacion entà informar ara poblacion dera Val d’Aran deth besonh de seguir es mesures preventives dictades pes autoritats competentes.

“Pendent es darrères setmanes es donades de covid-19 dera Val d’Aran an estat fòrça elevades”, afirmaue era sindica d’Aran, Maria Vergés, en tot híger que: “des der Espitau Val d’Aran s’a hèt un trabalh excellent damb un rastreg intensiu e immediat que mos a permetut qu’era situacion non se descontrolèsse, mès ei de besonh qu’eth risc de rebròt baishe e tad aquerò auem tanben de besonh era collaboracion de tota era ciutadania, ei per aguest motiu qu’aué auem encetat ua campanha de conscienciacion ena quau agents comunitaris e Pompièrs d’Aran demanaràn era collaboracion de totes e toti entà arturar eth ritme de contagis”.

Era contractacion d’aguesti agents comunitaris, que tanben excercíssen trabalhs de supòrt en Banc d’Aliments dera Val d’Aran, s’enmèrque enes accions desvolopades peth Conselh Generau d’Aran entà sajar d’arturar era incidéncia dera pandemia en Aran. Era sindica d’Aran a volut: “arregraïr un viatge mès ath personau sanitari e essenciau, e as Pompièrs d’Aran eth sòn prètzhèt, atau coma ara ciutadania aranesa per esfòrç qu’amien a tèrme entà seguir es mesures establides entà evitar ua major propagacion deth virus”.