L'Aran és el territori amb una incidència de covid-19 més alta de Catalunya

Vielha e MijaranEl Grup d'investigació en Biologia Computacional i Sistemes Complexos del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya (BIOCOMSC) ha alertat que la Val d'Aran és el territori amb una incidència més elevada de covid-19 a Catalunya, amb un 2% de forma sostinguda en els darrers catorze dies. BIOCOMSC ha afirmat que en aquests moments "pràcticament tothom de l'Aran coneix una persona contagiada". Es tracta d'una situació similar a la viscuda a Cerdanya fa un mes. L'Aran porta gairebé un mes amb 2-8 casos TAR diària amb població de 10.000 habitants. BIOCOMSC alerta que "si aquesta situació no es reverteix, la penetració de la malaltia pot ser enorme, amb uns efectes molt greus per tota la zona". Recordem que aquest dilluns el Govern aranès ha confirmat tretze nous casos positius de covid-19, 11 persones ingressades a l'Espitau Val d'Aran i una persona morta per covid-19.

El Grup d'investigació en Biologia Computacional i Sistemes Complexos del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya ha explicat en un fil a Twitter que els territoris poc poblats poden tenir brots puntuals forts que fan pujar puntualment la incidència. Aquests brots, si es controlen, porten a una baixada ràpida. I ha afegit que "no va ser el cas de la Cerdanya ni ara de l'Aran".

Les hospitalitzacions al Pirineu han estat més de 10 la passada setmana. Per tot, aquestes especialistes creuen que "és imprescindible mantenir el confinament per aconseguir una bona situació al seu entorn". Aquest Grup d'investigació de la UPC creu que el fet que les mesures no hagin tingut efecte a l'Aran pot ser per dos motius: una interacció social més elevada de la mitjana o bé un augment de la capacitat de transmissió del virus. Per tot, creuen que "seria molt interessant investigar de noves variants a l'Aran".

Detectada la variant britànica a l'Aran

Per la seva banda, el coordinador de la unitat de covid-19 de la Generalitat, Jacobo Mendioroz ha apuntat que darrera aquesta situació a l'Aran hi ha un múltiples factors, entre els quals, ha destacat les reunions de Nadal i el fet que hi hagi persones amb vincles epidemiològics amb el Regne Unit. En aquest sentit, ha confirmat que s'ha detectat "algun cas" de la variant britànica. "No és presentable que per fer una activitat d'oci després deixem una zona contaminada com a conseqüència de les nostres accions", ha afirmat.