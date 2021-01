Eth Conselh Generau d’Aran melhore era accessibilitat ath mèdi naturau deth territòri

Vielha e MijaranEth Conselh Generau d’Aran finalizèc, era passada tardor, es òbres deth projècte de melhora des accèssi ath mèdi naturau dera Val d’Aran. Aguestes actuacions s’an centrat en apraiament e recuperacion de diuèrses pistes d’accès as airaus naturaus d’Aran, entre eri er accès a Vilamòs per Sant Joan d’Arròs, es accèssi ath Saut deth Pish, Uelhs deth Joeu, mines Victòria e Margalida, Valarties, Aiguamòg e ath Parc Nacionau d’Aigüestòrtes.

“Es trabalhs amiadi a tèrme en aguesti accèssi èren fòrça de besonh pr’amor que se tractaue d’espacis enes que calie ua intervencion urgenta degut ath mau estat en que se trapauen” asseguraue eth conselhèr de Territòri, Paisatge e Gestion Ambientau, Francés Bruna, en tot híger que: “moltes d’aguestes actuacions an servit tanben entà apraiar importats damatges provocadi pes aiguats de 2013 qu’encara non s’auien rehèt per complèt”.

Entà amiar a tèrme aguesti trabalhs de conservacion, eth Conselh Generau d’Aran a invertit 1.422.768 euròs, subvencionadi per hons FEDER 2014-2020 en un 50% e pera Deputacion de Lleida en un 25%. Eth conjunt d’actuacions amiades a tèrme laguens d’aguest projècte an englobat toti es municipis dera Val d’Aran, damb intervencions e òbres importantes entà apraiar e recuperar er hilat de vies d’accès ath mèdi naturau entà hèr-les visitables e suenhar era seguretat des usatgèrs que i accedissen.

En aguest sens, eth conselhèr Bruna explicaue que: “era melhora d’aguestes pistes, facilitarà tanben er accès a refugis de nauta montanha coma eth de Restanca, Colomèrs, Saboredo, o es dera Artiga de Lin e Aneto pera Val dera Artiga, atau coma er itinerari d’accès ath Montlude”.