Prop de la meitat de casos de covid-19 seqüenciats a l'Aran ja son de la variant britànica

Vielha e MijaranLa variant britànica del covid-19 comença a fer-se forta a l'Aran. Tal com ha explicat aquest dijous en roda de premsa el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, de les 12 primeres mostres que s'han pres a positius de covid-19 de la vall i que s'han seqüenciat, en 5 casos s'ha detectat la variant britànica. En aquest sentit, ha indicat que se seguiran fent més mostres per obtenir més dades. Des del Conselh Generau d'Aran, mentrestant, han explicat que en els diferents contactes que la síndica d'Aran, Maria Vergés, ha mantingut amb la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, s'ha convingut la seqüenciació de mostres dutes a terme a l'Aran per confirmar la presència d'aquesta variant. No obstant això, aquest dijous al matí, el Conselh Generau d'Aran encara no havia rebut informació oficial sobre aquesta confirmació i se n'ha assabentat per la roda de premsa.

Justament, aquest és el territori pirinenc amb una incidència major en aquests moments, tot i que molts indicadors fa dies que baixen. En les últimes 24 hores, el risc ha passat de 1.519 a 1.284, mentre que la velocitat de contagi de la malaltia (Rt) ha passat de 0,78 a 0,72. Recordem que quan està per sobre d'1 vol dir que el virus s'expandeix, perquè cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona, mentre que si està per sota d'1 vol dir que retrocedeix.

El que no baixa, però, és el nombre d'ingressats per covid-19 a l'Espitau Val d'Aran, que es manté en 13, després que en les últimes 24 hores s'hagin notificat dues altes i dos ingressos al centre. El Conselh Generau també ha informat de la detecció de 6 nous positius.

El segon territori de l'Alt Pirineu i Aran amb uns indicadors més elevats és el Pallars Sobirà, tot i que sembla que l'ascens s'ha frenat. El risc ha passat de 548 a 603 però l'Rt s'ha mantingut igual, en 3,28. El que ha baixat, de 4 a 2, és el nombre de persones de la comarca hospitalitzades per covid-19, segons les últimes dades ofertes per Salut. Al Pallars Jussà, les xifres segueixen pujant, ja que el risc passa de 98 a 171 i l'Rt ascendeix d'1 a 1,60. Es manté una persona de la comarca hospitalitzada per covid-19.

La situació, en canvi, segueix millorant a l'Alt Urgell, on el risc baixa de 307 a 297 i l'Rt cau de 0,76 a 0,71. Mentrestant, es manté una persona ingressada per covid-19 al Sant Hospital de la Seu d'Urgell. A Cerdanya, el risc i l'Rt es mantenen gairebé igual. El primer passa de 292 a 291 i la segona, de 0,90 a 0,89. També es manté en 3 el nombre d'ingressats per covid-19 a l'Hospital de Cerdanya. Finalment, a l'Alta Ribagorça el risc passa de 73 a 29 i l'Rt cau de 0,42 a 0,14.

Tot plegat fa que al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran, el risc baixi de 404 a 373 i l'Rt caigui de 0,79 a 0,75. En les últimes 24 hores s'han notificat 13 nous positius, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia és de 4.857. Salut ha notificat 3 noves injeccions de la primera dosi de la vacuna (2.088 en total) i 136 més de la segona dosi (1.504 en total).