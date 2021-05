Tallen la llum a un bloc ocupat de la Seu d'Urgell per raons de "seguretat"

La Seu d'UrgellLa companyia elèctrica Peusa ha tallat aquest dijous el subministrament a un bloc de pisos ocupat de la Seu d'Urgell. Fonts de la companyia han assegurat a l'ACN que l'actuació s'ha dut a terme per "seguretat" i tenint en compte que "aquesta connexió il·legal suposa un risc greu per a les persones". De fet, en aquesta ocasió s'ha fet efectiu després d'uns treballs a la xarxa elèctrica que hi ha en aquest punt i que pretenen evitar que hi hagi més reconnexions irregulars. Des del consistori de la capital alturgellenca han explicat que posaran a disposició "els recursos necessaris" per ajudar a les persones en situació de vulnerabilitat que viuen en aquests habitatges, però que cal que aquestes aportin primer la documentació del seu cas a serveis socials.

Entre el bloc de pisos, ubicat al carrer Portal d'Andorra de la Seu d'Urgell, i unes cases adossades que queden al darrere hi ha més d'una trentena d'habitatges ocupats. El vicealcalde de la capital alturgellenca, Francesc Viaplana, ha explicat a l'ACN que la tipologia de casos que es donen entre les persones que hi resideixen és diversa i que cal que aquests veïns iniciïn els tràmits amb serveis socials per poder determinar quins d'aquests corresponen a situacions de vulnerabilitat. Tot i això, segons els informes dels tècnics d'aquesta àrea, creu podrien ser fins a nou, els quals, ha afegit, són els que més els "preocupen".

Viaplana ha assegurat que des de l'ajuntament es treballarà per buscar els recursos habitacionals necessaris i que porten més d'un any dient als veïns que ocupen aquests pisos que és imprescindible portar la documentació del seu cas a serveis socials perquè es puguin atendre les seves demandes. El vicealcalde ha afirmat que són conscients del problema d'habitatge que hi ha al municipi i que s'han signat convenis amb fundacions per adquirir-ne i destinar-los al lloguer social. També amb aquesta finalitat s'ha fet una crida a propietaris de pisos buits perquè en cedeixin el seu ús al consistori.

Les ocupacions en aquesta zona s'han anat registrant de forma gradual des de fa més de dos anys. Cal tenir en compte que l'obra del bloc de pisos no està finalitzada i, per tant, els habitatges no disposen de cèdules d'habitabilitat. Aquest requisit permetria a la propietat donar d'alta els subministraments bàsics i s'ha convertit també en una dificultat a l'hora d'intentar oferir un lloguer social a les persones que hi resideixen. Des d'un principi, la companyia elèctrica ha anat tallant la llum, amb l'objectiu de "garantir la seguretat a la xarxa", però, posteriorment, s'han produït noves connexions il·legals.

A més, l'hivern passat hi va haver un foc en un dels habitatges i també s'han produït dos conats d'incendis. Davant d'aquesta situació, Peusa va demanar empara a la justícia i en un auto se li ha recordat la seva "obligació" de garantir la seguretat, tenint en compte el risc que pot suposar per a les persones aquest tipus de connexions a la xarxa elèctrica. Per la seva banda, el grup municipal de la CUP va denunciar a finals del mes d'abril que un cop es produís el tall de llum, aquests veïns no podrien ser recol·locats perquè, asseguren, l'ajuntament no disposa de cap habitatge social.