Els treballadors públics del Pallars Jussà estan per sobre de la mitjana en compres per internet

TrempEl projecte de dinamització comercial del Pallars Jussà ha dut a terme les últimes setmanes una enquesta per conèixer els hàbits de consum dels treballadors i treballadores de l'Administració i els Serveis públics de la comarca. L'objectiu de és dissenyar accions que reforcin el comerç local i de proximitat. En aquest context, es preveuen recollir informacions sobre els hàbits de compra de diferents col·lectius i s'ha decidit iniciar aquesta prospecció pels treballadors del sector públic, tenint en compte l'important pes que té aquest col·lectiu a nivell d'ocupació a la comarca i, per tant, la influència de les seves dinàmiques de consum en el comerç local.

Els primers resultats es van avançar la setmana passada en el marc de la Taula sectorial de Comerç del Pallars Jussà, on els ajuntaments i entitats participants van acordar repetir la presentació de forma presencial a cada municipi, facilitant així la participació d'un major nombre de comerciants i empreses. Els resultats recollits apunten, entre altres aspectes, que la tendència a la compra per internet de la majoria de les persones que responen l'enquesta és superior a la mitjana de Catalunya. Tot i així, també es posa de manifest la voluntat de molts dels enquestats de realitzar més compres de proximitat i les adaptacions que farien falta per fer-ho.

Des de l'Ajuntament de Tremp, un dels impulsors del projecte, assenyalen que conèixer la totalitat d'aquestes dades ajudarà a definir, conjuntament amb el sector del comerç, unes línies de treball estratègiques que contribueixin a fixar el consum d'aquests treballadors al territori.