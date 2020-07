Aquest dijous ha tingut lloc de forma telemàtica l'inici de les jornades "Qui treballarà la terra al Pallars Jussà? Jornades de reflexions i innovació per a la dinamització del sector primari". Estan promogudes pel Consell Comarcal del Pallars Jussà i compten amb la coordinació tècnica de la cooperativa Raiels, amb l'objectiu de fomentar un model agrari divers, de qualitat i arrelat al territori.

La jornada, que ha comptat amb la participació d'agents públics i privats del sector agrari comarcal i pirinenc, ha donat a conèixer iniciatives i estratègies per afrontar el repte de la continuïtat del sector agrari a la comarca. En el transcurs de la sessió s'han exposat fórmules de governança per a nous models de dinamització agrària i accions pilot innovadores. Seguidament també s'ha presentat l' Espai Test de Gandesa com un dels resultats del projecte innovador del grup operatiu RETA, que suposa un dels primers espai test de Catalunya com a instrument per facilitar-ne la incorporació al sector.

El president del Consell Comarcal, Josep Maria Mullol, ha volgut agrair als assistents la seva presència i els ha recordat que "cal seguir treballant per afrontar els canvis que està experimentant el sector agrari amb la revolució de noves tecnologies incorporades al treball del camp i, alhora, fomentar el relleu generacional per garantir-ne la continuïtat".

El cicle de tres sessions que es durà a terme al llarg de l'estiu tractarà els nous reptes i oportunitats del sector com la innovació, el valor afegit, la cooperació, la dinamització, entre altres. Les diferents accions formen part dels Programes de Suport al desenvolupament local, dins el projecte Treball a les 7 Comarques, subvencionades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.