El sector turístic del Pallars Jussà es forma per millorar la imatge digital

Aquests dies s'ha realitzat la setena i última sessió de la formació virtual en màrqueting digital per al sector turístic del Pallars Jussà, que ha impulsat el Consell Comarcal i que s'ha dut a terme els mesos d'octubre i novembre. Uns 60 agents turístics de la comarca han participat en la formació, principalment empresaris d'allotjaments i activitats turístiques, juntament amb tècnics d'oficines de turisme o d'equipaments culturals i esportius, entre altres.

El president del Consell Comarcal, Josep Maria Mullol, ha ressaltat la importància que la formació té en els moments actuals i, en especial, en el camp de les xarxes socials i la comunicació digital. "El sector turístic ha patit molt aquest any, degut a les limitacions en mobilitat imposades pel covid-19, i és un sector estratègic per la comarca de manera que seguirem impulsant accions formatives i també estratègiques que els ajudin a adquirir noves eines per al seu dia a dia".

L'acció continuarà durant el mes de desembre amb un assessorament individualitzat per a les empreses que hagin assistit a la formació, on un dels ponents expert en màrqueting digital els resoldrà els dubtes i els guiarà en com ha de ser una bona estratègia digital aplicada cada empresa. L'acció s'ha dut a terme amb el finançament del Projecte Treball a les 7 comarques.