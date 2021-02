Vacuna o passaport?

Estudies o treballes. Negre o blanc. Home o dona. Musulmà o cristià. Del Nord o del Sud. Petit o gran. Ric o pobre. Indepe o constitucionalista. Rural o pixapí. El binarisme ens persegueix. La humanitat arrossega una mania històrica de definir per exclusió. Ets o no ets. Sense matisos perquè els matisos son per aprofundir, i això no interessa, interessa separar per poder discriminar amb conseqüència.

Vacunada o no vacunada, aquesta és la qüestió de la dècada que estrenem. El passaport de vacunació, diuen que estan preparant. Amb papers o sense papers. La porta oberta o tancada al sistema, als drets (no eren universals?), als túnels aeris que connecten avions amb aeroports, i els aeroports amb el món. El món? Què era això?

Vacunada o no vacunada?, preguntaràs a Tinder, a la cua de correus o al pipicà. En absència de bars i locals foscos, dic jo que potser poden funcionar. Vacunada o no vacunada?, et diran per decidir si et conviden a una festa, si pots comprar entrades per un concert. No vacunada? T'ho perds. Ja ho comences a tenir per la mà si has sigut l'amiga onze, l'amiga set, la bombolla tres. Les mesures de contenció del virus li tenen jurada a la teva vida social. Bulling sanitari.

Vacunada o no vacunada?, per reservar una habitació d'hotel, un paquet turístic, un viatge de negocis. Que no?, doncs a casa. Que una altra cosa no per això n'hem après un niu. Les quatre parets que coneixem amb la llum del matí, la del migdia, la de la llum artificial de la tarda dels vespres. La factura de l'empresa elèctrica t'ho recorda cada mes. Casa teva no té una bona orientació. La vas cagar amb les presses per pujar de divisió. Llogar o posseir.

Vacunada o no vacunada?, et preguntaran al telèfon, a la web, per registrar-te a Instagram. Més dades regalades a la dictadura tecnològica del futur. Més control, més persones que quedaran enrere. No tens certificat de naixement? No tens mòbil intel·ligent? No tens vacuna?

L'espai dels no-vacunats serà el de l'exclusió, el repudi, l'abandó. No ets essencial, de tu, en podem prescindir. No vius a occident? No tens la bossa plena? Els no-vacunats seran persones dins els pobles, ciutats dins els països, països dins del món.

La diferència és que en d'altres tàndems segregadors l'augment de l'un anava lligat a la reducció de l'altre. La riquesa, per exemple. Països, barris i persones cada cop més rics a costa de països, barris i persones cada cop més pobres. Ara no. Si els rics només miren el melic i no asseguren una majoria vacunada, no servirà de res. Per això caldrà entendre, acceptar i actuar en conseqüència. El que tenim al davant pot ser, per fi, un binomi equitatiu: o tothom o ningú.

De moment, si ets prescindible però vols viatjar, estàs de pega. Però no desesperis. Potser amb el que t'has estalviat en gin tònics, sopars i vacances, et dona per un bitllet a Cuba. Salsa i vacuna. Dos per u.