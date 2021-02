La Vall de Boí millora la seguretat de les zones de joc infantil

La Brigada Municipal d'Obres i Serveis de l'Ajuntament de la Vall de Boí ha dut a terme aquesta setmana la instal·lació d'una tanca perimetral al voltant de l'àrea de joc infantil de la població de Barruera per reforçar la seguretat i prevenir possibles incidents amb el trànsit que circula pels voltants i per la proximitat amb la llera del riu. Tal com han indicat des de l'Ajuntament, la gestió i la realització d'aquests treballs, força reclamats pels veïns de la població, va amb concordança amb el distintiu què la Vall de Boí posseeix de Destinació de Turisme Familiar atorgat per l'Agència de Turisme de Catalunya l'any 2015.

A més, aquesta actuació va lligada a d'altres de la mateixa índole, com va ser també la col·locació d'una barana metàl·lica al parc infantil de Taüll el 2019 o la recent modificació del ballat de la plaça esportiva de la població d'Erill la Vall, per adaptar-la a la normativa vigent. Durant aquest 2021 també està previst la renovació dels mòduls i la millora del paviment de la zona de gronxadors de Boí i Durro.