La Vall de Boí promourà la descoberta del romànic com a oferta complementària a l'esquí

Erill la VallL'estació d'esquí de Boí Taüll i el Centre del Romànic de la Vall de Boí han signat un conveni de col·laboració per donar a conèixer el patrimoni cultural local. Així, tal com han explicat des del Centre del Romànic, la temporada vinent, amb el forfet de dia i de temporada de l'estació es farà un descompte en les entrades per visitar les esglésies. En el cas dels grups escolars de l'estació, s'oferiran paquets que inclouran l'entrada a les esglésies.

L'objectiu és promoure l'interès del conjunt romànic de la Vall de Boí als usuaris de Boí Taüll i, així oferir una activitat alternativa a l'esquí. Es preveu un punt d'informació a l'estació, crear espais de visibilitat del conjunt romànic mitjançant el web i xarxes socials, a més d'espais ambientats en el romànic a la base de l'estació.