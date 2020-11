Es vigilants municipaus de Vielha participen en ua formacion de violéncies sexuaus en entorns d'òci

Pendent aguest mes de noveme, es trabalhadors der Ajuntament de Vielha e Mijaran (personau administratiu, vigilants municipaus e còssos) an recebut ua jornada de formacion virtuau en matèria de violéncia sexuau en entorns d'òci per part de tecnics dera Generalitat de Catalunya. En aguesta session se trabalhèc enes mecanismes e procediments que s'an d'amiar a tèrme entà esvitar, previer e minimizar es possibles casi de violéncia sexuau en aguest airau, en tot destacar era importància dera implantacion des punts segurs (punt lila).

Vielha destaque per implementar en 2019, un punt segur pendent era celebracion des Hèstes Majors de seteme, plaçat ath cant dera Sala de Hèstes. En aguest espaci, tecnics professionaus balhauen materiau informatiu e de prevencion, atau coma dar supòrt as victimes des casi d'agressions sexistes que se detectèren, en tot presentar es denóncies apertientes (en totau s'enregistrèren 3 casi). Pendent es dies prealables ara Hèsta Major, eth consistòri tanben amièc a tèrme ua campanha digitau enes hilats sociaus entà sensibilizar ara ciutadania ena prevencion d'aguest tipe de violéncia e era ajuda de toti/es en cas de detectar quauque possible episòdi.

Est an passat eth personau der ajuntament ja recebec formacion, precisament, sus era importància dera implantacion d'aguesti espacis de supòrt as victimes de violéncia sexuau enes entorns d'òci. Aguestes accions s'includissen laguens deth Plan d'Igualtat d'Oportunitats deth municipi aprovat ena anteriora legislatura, a on s'articule ua campanha contra es agressions sexuaus enes hèstes majors e enes entorns d'òci nocturn, damb lèmes coma “NON ei NON“, “Malamente” e “Sonque ÒC ei ÒC”.

Er Ajuntament de Vielha e Mijaran manten un convèni damb eth departament d'Interior entà poder desvolopar de manèra conjunta tot un seguit d'accions en matèria de violéncia sexuau, e tanben seguís era linha de trabalh que desvolòpe eth Conselh Generau d'Aran en aguest airau. “Vielha e Mijaran destaque per èster un municipi cabecièr en matèria de violéncia sexuau, damb era creacion d'un punt segur pendent era Hèsta Major de Vielha de 2019, e damb aguesta formacion ath nòste personau dam contunhitat as sessions d'est an passat, pr'amor que mos cau conscienciar qu'ei de besonh previer o detectar possibles casi de violéncia sexuau en entorns d'òci”, comente eth tinent d'alcalde de Vielha e Mijaran, Alberto López. E ahig que “aguesta lacra ei presenta en nòste territòri, coma s'evidencie damb es casi detectadi est an passat ena Hèsta, e per aquerò auem d'èster sensibles deuant d'aguesti episòdis, e trabalhar en eradicar-les dera nòsta societat”.